Ben & Jerry’s sluit zich aan bij Tony’s Chocolonely’s missie om samen alle chocolade 100% slaafvrij te maken om dat te vieren lanceren ze 4 nieuwe onweerstaanbare producten: 2 chocoladerepen en 2 ijspints

Twee impactbedrijven, die allebei vechten voor sociale rechtvaardigheid, zijn als een blok voor elkaar gevallen in een Chocolate Love A-Fair. Ben & Jerry’s sluit zich aan bij Tony’s Open Chain en doet zo mee met Tony’s Chocolonely’s missie om een einde te maken aan moderne slavernij en illegale kinderarbeid in de cacao-industrie in Ghana en Côte d’Ivoire. Ben & Jerry’s zal nog dit jaar starten met het inkopen van zijn cacao via Tony’s Open Chain. Deze Chocolate Love A-Fair is een match made in chocolate heaven.

4 nieuwe producten & love songs

Om deze samenwerking te vieren hebben de ijs- en chocolademakers van beide merken 4 nieuwe producten gemaakt, geïnspireerd op elkaars meest iconische smaken. Het Chocolatey Love A-Fair ijs: een nieuwe Ben & Jerry’s smaak, gebaseerd op de meeste geliefde Tony’s smaak allertijden: de melk karamel zeezout. Deze is ook beschikbaar in vegan. En 2 nieuwe Tony’s Chocolate Love A-Fair repen, geïnspireerd op 2 beroemde Ben & Jerry’s smaken: de donkere melk brownie (geïnspireerd op het Chocolate Fudge Brownie ijs) en de wit strawberry cheesecake (geïnspireerd op het Strawberry Cheese ijs). In de wolken vanaf de eerste hap. Naast de producten brengen beide merken ook een liefdesserenade aan elkaar uit op Spotify.

Overstap naar 100% traceerbare bonen

De traceerbare cacaobonen waarmee deze producten zijn gemaakt, zijn ingekocht via Tony’s Open Chain: een open source initiatief om bedrijven te helpen om een einde te maken aan misstanden in de chocolade-industrie. Dit door Tony’s 5 samenwerkingsprincipes voor slaafvrije cacao te gebruiken, zoals gebruikmaken van 100% traceerbare bonen, waar boeren voor de lange termijn een hogere prijs voor krijgen. Alleen op deze manier kunnen we een einde maken aan de belangrijkste oorzaak voor misstanden in de cacao-industrie: armoede.

Ben & Jerry’s start nu met het omzetten van alle cacao in hun ijsmix naar traceerbare cacao, ingekocht via Tony’s Open Chain. Als nieuwe missiebondgenoot weet Ben & Jerry’s zo precies bij welke van de 8 cacaocoöperaties in de bonen die in het ijs gaan vandaan komen. En daarmee onder welke sociale en milieuomstandigheden ze zijn geteeld. Op deze manier kan de hogere prijs die wordt betaald, direct worden uitgekeerd aan cacaoboeren. Ben & Jerry’s betaalde cacaoboeren al een Fairtrade premie aangevuld met de prijs voor een leefbaar inkomen. Als onderdeel van Tony’s Open Chain betalen ze nu ook een extra premie om aangesloten coöperaties in verder te ondersteunen.

“Zeven jaar geleden zijn we met deze reis begonnen, toen we gingen samenwerken met Fairtrade gecertificeerde coöperaties in Côte d’Ivoire. En nu zetten we deze volgende stap op het ethisch inkopen van cacao, waarbij we onze commitment aan boeren versterken en we tegelijkertijd werken aan sociale rechtvaardigheid” zegt Cheryl Pinto, Ben & Jerry’s Global Head of Values-led Sourcing. “Via Tony’s Open Chain kunnen we traceerbaarheid combineren met andere samenwerkingsprincipes die aansluiten bij Ben & Jerry’s missie. Daarbij ondersteunen we cacaoboeren om te voldoen aan hogere sociale- en milieustandaarden, en versterken we tegelijkertijd hun coöperaties.”

“Het omarmen van Tony’s 5 samenwerkingsprincipes geeft ons de mogelijkheid om sterke en eerlijke handelsrelaties op te bouwen met sterke, weerbare cacaogemeenschappen,” zegt Cheryl, “We nemen het produceren van chocoladeijs heel serieus en kunnen niet wachten om ons als nieuwe missiebondgenoot aan te sluiten bij Tony’s Open Chain. We gaan op een heerlijke reis naar een eerlijke toekomst voor de productie van cacao, die elke cacaoboer en chocoladeliefhebber verdient.”

Samen de chocolade-industrie eerlijker maken

Joke Aerts, Tony’s Open Chain Lead, van Tony’s Chocolonely zegt: “We zijn enorm blij dat Ben & Jerry’s zich aansluit als nieuwe missiebondgenoot in Tony’s Open Chain. Dit zorgt niet alleen voor extra cacaovolumes die op een eerlijke manier worden ingekocht via Tony’s Open Chain. Doordat we nu samenwerken met één van ’s werelds meest geliefde social impactmerken wordt ons initiatief internationaal op de kaart gezet, wat laat zien dat onze manier van werken werkt voor alle bedrijven in de chocolade-industrie. Ik ben ervan overtuigd dat we samen grote stappen kunnen zetten in het bestrijden van moderne slavernij, illegale kinderarbeid en ontbossing, en we de levens van vele West-Afrikaanse cacaoboeren kunnen verbeteren.”

Vanaf wanneer waar te vinden: