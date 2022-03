Oude granen, nieuwe filtertechnieken en rollende heuvels vol tarwe, klaprozen en korenbloemen: Gulpener presenteert met Limburgse trots haar nieuwe Lokale Helden bier. Oertarwe Blond is licht en fruitig, gemaakt van de lokale biologische emmertarwe van Graven Johannes en Leopold d’Ansembourg. Natuurlijk gebrouwen in Gulpen, in het meest duurzame brouwhuis van Europa.

Samenwerken

Gulpener is een onafhankelijke brouwer. Het bedrijf doet wat goed voelt en duurzaamheid, lokale betrokkenheid en creativiteit zijn daar een onderdeel van. De band met de lokale boeren en omgeving is altijd sterk geweest. In 1996 richtte Gulpener Triligran op; een coöperatie met dertig lokale boeren. Het is een constructief verbond dat voedselkilometers bespaart, voor inkomenszekerheid zorgt en goed is voor de biodiversiteit. Het is bovendien gezelliger, en bijzonder leerzaam. De kennis van de boer proef je terug in je bier.

Lokale Helden

Biologische landbouwers Graven Leopold en Johannes d’Ansembourg zijn twee van Gulpeners Lokale Helden. Oertarwe Blond is gebrouwen met de biologische emmertarwe van hun akkers. Inheemse oude granen zoals emmertarwe zijn goed voor de bodem en de biodiversiteit. Het hoeft niet bespoten te worden, want het heeft een natuurlijke afweer tegen ziektes. Mooi is het ook. In de biologische akkers van Leopold en Johannes kun je in het seizoen ook klaprozen en korenbloemen zien staan. Het is om romantisch van te worden.

Oertarwe Blond

Oertarwe Blond is een zacht, licht en fruitig bier. Onvermoute tarwe, Limburgse gerst, lokale hop en een vergisting op hoge temperatuur zorgen voor een blond bier waarin je vooral veel graan proeft. Emmertarwe bevat veel eiwit, en dat geeft het bier een zachte afdronk en vooral ook mooi vol schuim. Naast graan proef je ook tonen van banaan en ander fruit, honing en kruidnagel. Oertarwe Blond bevat 6,5% alcohol. Schenk het in een mooi speciaalbier glas en geniet er rustig van. Op het terras in de zomerzon, of voor je tent op vakantie bij de boer.

Innovatie

In 2021 nam Gulpener haar nieuwe brouwhuis in gebruik. Een innovatief filter-proces zorgt ervoor dat Gulpener naast brouwgerst ook andere (oer)granen kan gebruiken om bier te brouwen. In 2021 lanceerde Gulpener het eerste Lokale Helden bier van rogge, samen met bio-boer Felix Huntjes. Sterk Rogge won gelijk Biologisch Product van het Jaar. Best trots op. Al het Lokale Helden bier is verkrijgbaar in de meest duurzame bierfles van allemaal: de standaard Bruine Nederlandse Retour-fles. 99% van de BNR flessen kunnen worden hergebruikt en hoeven niet worden omgesmolten tot nieuw glas.