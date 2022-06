Campina gaat samenwerken met het Amersfoortse bedrijf Jimmy Loves Food, een zakelijk bestelplatform dat lokale en duurzame producten op de fiets aan horeca levert. Dit gebeurt emissievrij en binnen 24 uur in Amersfoort en Amsterdam. De biologische producten uit het Campina assortiment zijn voor vanaf nu te bestellen via een app.

Horecaondernemers kunnen het volledige assortiment aan biologische producten van Campina bestellen. Onder Campina Biologisch vallen alle zuivelproducten – zoals (half)volle melk en yoghurt – die van melk van een biologisch gecertificeerde melkveehouderij komen. Bovendien zijn alle verpakkingen van Campina Biologisch klimaatneutraal. De samenwerking met Jimmy Loves Food sluit goed aan bij deze duurzame focus.

Bertine Hidding, Brand Director Campina: “Door de samenwerking met Jimmy Loves Food kunnen we horecaondernemers op een makkelijke, snelle en duurzame manier voorzien van onze producten. Ook is het heel leuk en bijzonder dat we deze samenwerking aangaan met een bedrijf dat ook uit Amersfoort komt. We hopen van toegevoegde waarde te zijn voor onze regio en in de loop der tijd steeds meer regio’s te kunnen bedienen.”

Lokale producten per fiets geleverd

Het zakelijke bestelplatform Jimmy Loves Food bezorgt sinds vorig jaar lokale en duurzame producten aan horecaondernemers in de regio’s Amersfoort en Amsterdam. De verschillende bestellingen worden zoveel mogelijk samengevoegd en emissievrij bezorgd. In principe per elektrische fiets, en soms met een elektrisch busje. Het bestellen van de producten gaat gemakkelijk via de app inONE, waarin alle leveranciers gebundeld staan.