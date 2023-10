Gulpener is trots op de behaalde B Corp certificering.

B Corp is een certificering en tegelijk de naam voor bedrijven die voldoen aan hoge eisen van maatschappelijk en ecologisch verantwoord ondernemen. Tony’s is een B Corp, Dopper, Triodos Bank en Patagonia natuurlijk. Het is meer dan een toffe sticker op je duurzaamheidsrapport, B Corps vormen samen een beweging. Samen zetten ze zich in voor een gezonde planeet en een eerlijke inclusieve samenleving. Er zijn meer dan zevenduizend B Corps in de wereld. Chocolademakers en kledingfabrikanten dus, maar ook advocatenkantoren, matrassenmakers en speelgoedfabrikanten. Leuk om daar als bierbrouwer tussen te staan.

MVO

De B Corp gedachte past bij ons. Gulpener is al tweehonderd jaar een onafhankelijk familiebedrijf. We zijn verbonden met onze buren en het prachtige Limburgse heuvelland, en we doen graag wat goed voelt. We gebruiken lokale gerst en hop in plaats van het op de wereldmarkt in te kopen, onze brouwerij loopt op groene stroom, we hebben herbruikbare verpakkingen en ons nieuwe brouwhuis is het meest duurzame van Europa. Biologisch bier en lokale ingrediënten volgens het 25-mijl principe zijn alleen mogelijk door samen te werken met lokale boeren, telers en experts. Je kunt alles lezen over hoe we dat doen in ons MVO-rapport.

92,4

Onze B Corp certificering heeft een score: 92,4. De score wordt bepaald op vijf onderdelen van onze bedrijfsvoering en de certificering is openbaar inzichtelijk en controleerbaar. Vanaf nu worden we elke drie jaar onder de B Corp microscoop gelegd om te zien hoe we het doen. De score is een goed begin, maar geeft ook aan wat we kunnen verbeteren, en daar hebben we wel vertrouwen in. We werken namelijk al heel lang aan hoe we ondernemen. Bovendien krijgen we er in één klap zevenduizend gelijkgestemde bedrijven bij uit de B Corp community. Dat helpt vast, en we willen er ook zijn voor andere bedrijven als we kunnen.

De eerste grote volgende stap kende je misschien al: op naar fossielvrij bier voor 2030.

Wordt vervolgd.