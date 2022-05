Grolsch komt deze maand met een verrassend nieuw bier. De bierbrouwer uit Enschede gaat namelijk een samenwerking aan met LocalTea: de enige grootschalige theeverbouwer in Nederland. Twee bedrijven die op het oog verschillen, maar veel overeenkomsten hebben. Beide bedrijven produceren zo duurzaam mogelijk, staan altijd open voor nieuwe ideeën en willen met hun producten mensen aanmoedigen om tijd te nemen voor een lekker drankje én elkaar. Smelt deze populaire dranken samen en je komt tot een bijzonder bier: Blont met een t(hee).

Een samenwerking met een uniek verhaal

Thee en bier staan in de top vijf meest gedronken dranken ter wereld. Twee dranken die veel van elkaar verschillen, maar een belangrijke overeenkomst hebben: het is een drankje waar je samen even voor gaat zitten. De bierbrouwer was enthousiast over het zoeken van een combinatie met thee en het oog viel op LocalTea. ‘Je gaat als theebedrijf niet zo snel een samenwerking aan met een bierproducent. Toen wij de ambacht, kennis en passie van meesterbrouwer Marc Jansen leerden kennen zagen we wat Grolsch en LocalTea gemeen hebben’, vertelt Dionne Oomen, theemaker bij LocalTea. Dat dit bedrijf Grolsch was opgevallen kwam niet geheel uit het niets, er was namelijk al enige link met Grolsch. ‘De liefde voor thee is begonnen bij mijn opa die thee dronk uit een Grolsch beugelfles’, aldus Johan Jansen, eigenaar van LocalTea. Na het horen van dit verhaal, de ambacht van LocalTea thee en het duurzame karakter van deze thee was het een no brainer voor Grolsch. Meesterbrouwer Marc Janssen en Juan Pérez Nijhuis, Brand Manager Grolsch Speciaalbier, bezochten de theemakers van LocalTea en troffen de bruine beugelfles van opa aan op het kantoor. ‘Dat dit om een mooie samenwerking vroeg, was natuurlijk gelijk duidelijk!’, aldus Pérez Nijhuis.

Gebrouwen thee?

Grolsch Blont is Blond bier (7% vol) gebrouwen met Nederlandse groene thee. Samen met de ambachtelijke theemakers van LocalTea is Marc Janssen op zoek gegaan naar de perfecte combi tussen deze twee dranken. ’We kwamen uit op een blend met Nederlandse groene thee, citroengras en gember. Hierdoor ontstaat er een fris blond bier met mooie aroma’s’, zegt Marc Janssen, meesterbrouwer bij Grolsch. Het bier heeft tonen van citroengras en gember met tot slot een zacht bittertje van de Nederlandse groene thee.

Verkrijgbaarheid

Grolsch Blont bier is beperkt verkrijgbaar. Vanaf deze week is het op tap verkrijgbaar bij Proeverij Cafés door het hele land en vanaf volgende week bij Mitra. ‘We hopen natuurlijk dat mensen zoveel mogelijk sámen gaan proeven, want dit sluit aan bij ons gezamenlijke doel: mensen inspireren om tijd te nemen voor elkaar’, besluit Pérez Nijhuis.