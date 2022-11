Zoolmates is het nieuwste Nederlandse sneakermerk voor mannen en vrouwen. Na een succesvolle crowdfundingcampagne zijn de sneakers nu via de webshop leverbaar. De sneakers zijn gemaakt en ontworpen in Nederland. Het doel van oprichters is om de productie van sneakers dichtbij en lokaal te organiseren. Dat scheelt uitstoot, verspilling en is goed voor de lokale economie. Zoolmates wil met de productie en verkoop van sneakers talentontwikkeling in Nederland stimuleren en werkt daarbij samen met verschillende maatschappelijke partners.

In de zomer van 2022 heeft Zoolmates een succesvolle crowdfundingscampagne georganiseerd via CrowdAboutnow. Inmiddels zijn de eerste sneakers aan klanten geleverd. De reacties die oprichters Daan Smits en Bart en Willem Jansen ontvangen, zijn lovend. Bart Jansen: “Momenteel reist kleding en ook schoenen duizenden kilometers voordat ze gedragen worden. Dit kost veel uitstoot en verspilling. Ook zijn de werkomstandigheden en de productiewijze niet optimaal. Zoolmates brengt hier verandering in: wij halen de productie terug naar Nederland. Daarover zijn mensen erg enthousiast.”

Sinds oktober worden de eerste witte Zoolmates gedragen. Daan Smits: “We zijn zelf liefhebbers van sneakers en willen toffe sneakers maken voor zowel mannen als vrouwen. We zijn trots op ons eerste model en krijgen veel positieve reacties. De strakke en cleane uitstraling spreekt mensen erg aan en is zowel casual als net goed te dragen. En de sneakers lopen ook nog eens erg lekker krijgen we terug van onze klanten.”

Maatschappelijke partners

Het is nu al gelukt om de helft van het productieproces in Nederland plaats te laten vinden en de andere helft in Roemenië bij een Nederlands familiebedrijf dat wij goed kennen. Stap voor stap werkt Zoolmates toe naar totale productie in Nederland. Dankzij de focus op talentontwikkeling is een samenwerking met studenten van creatieve vakschool Sint Lucas ontstaan. Daarnaast verzorgen maatschappelijke partners ook het verpakken en verzenden van de sneakers.

Productontwikkeling

De sneaker is ontworpen door de Nederlandse ontwerpster Charlotte Versteeg. Zij heeft veel aandacht besteed aan herbruikbaarheid en duurzame materialen. De zool bevat bijvoorbeeld 20% hergebruikt rubber en de binnenzool is bijna volledig gemaakt van hergebruikt materiaal. Willem Jansen geeft aan: “De materialen die we gebruiken en onze keus om de sneakers mede in Nederland te produceren zijn volgens ons echt een stap vooruit voor de mode-industrie. Ook in het verzendproces kijken we hoe we efficiënt met materialen om kunnen gaan. Zo is er maar één doos nodig bij verzending en is de grootte van de verzenddoos afhankelijk van de grootte van de sneaker.” Ondertussen verkent Zoolmates de mogelijkheden voor een volgend model van biologisch afbreekbaar leer en een zool van natuurlijk, volledig hergebruikt materiaal.

Waar kun je ze bestellen?

De sneakers van Zoolmates zijn te koop via de webshop op www.zoolmates.com. Tevens is Zoolmates een samenwerking gestart met Project Cece, een platform dat klanten informeert over duurzame en eerlijke kleding. Zij selecteren hun merken op basis van een aantal criteria zoals eerlijke handel, duurzame materialen en productie, dierenwelzijn, lokale productie en bijdrage aan de lokale bevolking. Via het platform van Project Cece worden de sneakers van Zoolmates nu ook aangeboden.

Bart Jansen: “Het is mooi dat de eerste mensen nu onze sneakers dragen en daar erg blij mee zijn. Voor Zoolmates is dit het begin en onze plannen zijn ambitieus. Wanneer de consument het echt gaat oppikken, kunnen we meer stappen gaan maken. Wij kunnen dan een groter deel van het productieproces in Nederland uitvoeren, experimenteren met duurzame en herbruikbare materialen en meer Nederlands talent kansen geven”.