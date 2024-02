Heb je oude sneakers in je kast staan die je niet meer draagt? Dan kan je die vanaf vandaag opsturen naar WEAR. Ze lanceren namelijk WEAR Collect. Een online service om op een duurzame manier van je oude sneakers af te komen. Met de lancering van WEAR Collect vervult het bedrijf dat refurbished tweedehands sneakers verkoopt een langverwachte behoefte van hun klanten.

Lorenzo van Galen, co-founder van WEAR: ”Al vanaf het begin krijgen we van onze klanten de vraag of ze ook hun oude sneakers kunnen opsturen naar ons. Eerst sporadisch, nu is onze Instagram DM dagelijks gevuld met deze vraag. We vonden het tijd om hier maar eens gehoor aan te geven.”

Marktpotentie

De markt voor ongebruikte sneakers in Nederland is groot, heel groot volgens Pim Roggeveen, de andere oprichter van de circulaire fashion-startup. ”We hebben een onderzoek gedaan naar de potentie van de markt voor ongebruikte sneakers in samenwerking met Sustainable Student

Consultancy. Na intensief research te hebben gedaan kwamen zij tot de conclusie dat er per persoon gemiddeld 3 paar sneakers ongebruikt in de kast staat. Dit komt neer op ruim 50 miljoen sneakers die staan te verstoffen. Doodzonde. Met WEAR Collect bieden we mensen een manier

om impact te maken en gemakkelijk van hun oude sneakers af te komen.

Impact first

Of WEAR hiermee het pad inslaat van een platform is nog niet duidelijk. ”We kiezen ervoor om te starten met een donatie-constructie. Per paar sneakers die de klant opstuurt, doneren we €1 aan Klabu, een goed doel dat sport toegankelijk maakt in vluchtelingenkampen over heel de

wereld. Daarnaast krijgt de klant een korting die ze kunnen besteden in onze webshop. We zijn een impact first onderneming, dus willen eerst gebruikers aantrekken met diezelfde mindset. Of we een platform-model gaan integreren zien we later wel.” aldus van Galen.

Op de website van WEAR kun je gratis een WEAR Collect zak bestellen. Deze wordt geleverd in een brievenbuspakket inclusief instructies en retourlabel. Meer informatie over de dienst kun je vinden via: wear-store.nl/pages/wear-collect.

Over WEAR

WEAR verkoopt pre-loved (refurbished tweedehands sneakers). Door sneakers een tweede leven te geven verminderen we de CO2-uitstoot en wordt de fashion afvalberg kleiner. In de fast fashion tijd zetten wij graag een stap in de goede richting.