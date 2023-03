Deloitte heeft duurzame sneakers laten ontwikkelen en heeft deze aan de duurzaamheidscollega’s verstrekt onder het motto ‘Walk the Talk’.

“Bij Deloitte geloven we dat een duurzamere wereld ook echt bij jezelf begint. We zetten met de campagne ‘find your future footprint’ in op het zetten van de nodige stappen voor een bijdrage aan een duurzame wereld. Voor ons als organisatie, maar ook om onze klanten te begeleiden en te ondersteunen met onze diensten die bijdragen aan een duurzamere bedrijfsvoering, om zo de kloof te helpen dichten tussen ambitie en impact.

Het is onze overtuiging dat echte duurzaamheid verankerd moet zijn in de hele organisatie. Daarom ontwikkelden we in 2021, samen met het WNF, een training voor al onze medewerkers, om meer te leren over klimaatverandering, zodat we in staat zijn om toekomstige leiders op het gebied van duurzaamheid te worden. Om klimaatverandering aan te pakken, moeten we het goed begrijpen.

We geloven dat vooruitgang stap voor stap gaat en dat elke stap, hoe klein ook hieraan bijdraagt. Onder het motto ‘walk the talk’ voegden we daad bij woord door zelf duurzame sneakers te ontwikkelen, zodat we dit letterlijk kunnen (uit)dragen.

Onze duurzaamheidscollega’s krijgen allemaal een paar van deze unieke sneakers om erop uit te gaan en het gesprek over de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid met onze klanten aan te gaan, zoals CSRD en de regelgeving rondom ESRS.”

Wie wist dat bessen dierlijk leer konden vervangen? Deze sneakers zijn in beperkte oplage gemaakt van gerecyclede materialen: van wijnafval tot uit de zee geviste plastic flessen.

De sneakers zijn vervaardigd in een Portugese fabriek waar bekwame vakmensen werken onder strikte EU-regelgeving en waar ze een eerlijk loon verdienen.

Waar zijn de sneaker van gemaakt: