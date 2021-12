Marathon.R, Duurzame hardloopkleding van de Veluwe

Marathon.R (marathoner) is een Nederlands sportkledingmerk, gevestigd op de Veluwe. Marathon.R richt zich op leveren van hoge kwaliteit sportkleding dat de focus en prioriteit legt op een eerlijke en duurzame productie. Dit betekent dat wij ons inzetten om een maatschappelijk verantwoord merk te zijn waarbij we respect tonen aan de mens, de kleding en de planeet. De duurzame kleding is van hoge kwaliteit, zit comfortabel, gaat langer mee en heeft een positieve impact op de mensen die de kleding produceren en op het milieu.

Joeri Grevers uit Apeldoorn is oprichter en eigenaar van Marathon.R, “Is het mogelijk om een sportmerk te lanceren dat de focus en prioriteit legt bij duurzame en eerlijke productie. De (sport)mode-industrie veroorzaakt 4% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Daarbij zijn er helaas nog veel misstanden binnen de industrie waarin sprake is van kinderarbeid, slechte werkomstandigheden en lage lonen. Voor consumenten is het door gebrek aan transparantie moeilijk te achterhalen of hier sprake van is bij de kleding die zij willen aanschaffen. Voor mij was het de vraag of het mogelijk was om een sportkledingmerk te starten die het welzijn van mens en klimaat als eerste prioriteit kan maken en houden. Dat was de start en motivatie om Marathon.R op te richten in januari 2021.

Ik ben enorm trots op de stappen die er vanaf dat moment zijn gezet. Marathon.R is gelanceerd (www.marathon-r.com) en het is gelukt om hardloopkleding op de markt te brengen van hoge kwaliteit en welke duurzaam, eerlijk en volledig in Europa is geproduceerd, waarin wij onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden en compenseren. Het is ontzettend gaaf om de positieve ervaringen van hardlopers te horen die enthousiast zijn over onze hardloopshirts. Een mooiere start kon ik mij niet bedenken.

Nu willen wij door ontwikkelen omdat wij denken dat er nog veel duurzame stappen gemaakt kunnen en moeten worden en om hardlopers bewust te maken over de impact die zij kunnen maken op de wereld om hen heen.”