Sportorganisatie Le Champion gaat met behulp van de ReScore-app de duurzaamheid van de TCS Amsterdam Marathon in kaart brengen. ReScore is een uniek platform dat is ontwikkeld om de duurzaamheid van sportorganisaties te boordelen en certificeren. TCS ontwikkelde de app dit voorjaar op aanvraag van de Council of Responsible Sport.

Door op een laagdrempelige manier inzicht te bieden in duurzaamheidsgegevens van evenementen, helpt ReScore sportorganisatoren te voldoen aan de toenemende verwachting van fans, atleten, sponsors en betrokken gemeenschappen. De app is gratis en ondersteunt organisatoren bij het meten, volgen, rapporteren en verifiëren van een breed scala aan milieuvriendelijke en sociale indicatoren, zoals bijvoorbeeld afval en uitstoot van hun sportevenement.

”Met de ReScore-app zetten wij een belangrijke internationale stap in het verder verduurzamen van de TCS Amsterdam Marathon. Samen met onze partners voldeden wij in 2021 al aan het duurzaamheidscertificaat van het Future Proof Festival, dat samenloopt met de duurzaamheidseisen van de Gemeente Amsterdam. Door nu samen te gaan werken met de Council of Responsible Sport en de ReScore-app kunnen we kennis en ervaringen uitdelen met andere grote internationale marathons en gezamenlijk toewerken naar een wereldwijde standaard op het gebied van duurzame evenementen”, zegt René Wit, Race Director TCS Amsterdam Marathon.

“Duurzaamheid is voor TCS erg belangrijk. Als organisatie willen wij zelf CO2-neutraal zijn in 2030, maar we willen ook onze klanten en partners hierbij helpen door middel van technologie”, zegt Josu Devasia, Country Head TCS Nederland. “Als titelsponsor proberen we op allerlei vlakken de ervaring van lopers en toeschouwers te verrijken en we zijn ontzettend trots dat we ook op het vlak van duurzaamheid een verschil kunnen maken.”

De Council of Responsible Sport hoopt sportorganisatoren met de ReScore-app en het bieden van certificering te helpen duurzame en sociaal verantwoorde evenementen neer te zetten om zo hun beoogde organisatorische standaarden te handhaven. Voorbeelden van sportevenementen die over de Responsible Sport-certificering beschikken zijn: de Chicago Marathon, Los Angeles Marathon en de TD Five Boro Bike Tour van New York.

Foto: TCS Amsterdam Marathon