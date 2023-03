Schimmels kent men vaak van nare, vochtige plekken in huis, maar een groep van drie ondernemers heeft er een andere toepassing voor gevonden; het verven van sportkleding. De eerste t-shirts geverfd met deze verf zijn nu te koop via de website van sportkledingmerk Iron Roots.

Het begin

Het idee kwam tot leven toen Ilse Kremer van Fabulous Fungi zich verdiepte in het verven van kleding. “Ik kwam erachter dat bijna alle verfstoffen die gebruikt worden om (sport)kleding te verven enorm vervuilend zijn en daar wilde ik iets aan veranderen”, aldus Kremer. Tijdens haar afstudeerproject kwam ze erachter dat er een aantal schimmels zeer geschikt is om verf uit te halen en zo ontstond haar onderneming Fabulous Fungi. Samen met schimmelexpert Nick van Biezen van Bio-aNAlytiX van Biezen heeft zij een aantal verfstoffen ontwikkeld die goed hechten aan kleding.

Van Biezen: “Per schimmel verschilt het op welke grondstof ze het beste groeien. Dat is dan ook waar we veel mee hebben geëxperimenteerd”. Momenteel groeien de schimmels op diverse lokale reststromen in het lab van BlueCity en dat zal ook naar de toekomst toe de focus blijven.

Natuurlijke sportkleding

Om de verf op de markt te krijgen is een samenwerking gestart met duurzaam sportkledingmerk Iron Roots. Voor Erik de Groot, mede-oprichter van Iron Roots, was dit een logische stap: “Voor ons is het experimenteren met dit soort verfstoffen een mooie toevoeging is op onze plasticvrije sportkleding”. De drie ondernemers ontmoetten elkaar via BlueCity in Rotterdam, de hub die circulair ondernemerschap stimuleert. Één van de uitdagingen waar de groep voor staat is de vervaging van de schimmelkleuren op sportkleding. “Vaak wordt vervaging als iets negatiefs gezien, maar wij willen er iets positiefs van maken”. Aldus Kremer. “Wat nou als je elk jaar je sport t-shirt een andere kleur kan geven en zo de levensduur kan verlengen?” Dat is dan ook iets waar het drietal op inzet. Door het organiseren van een dye-experience, waarbij mensen hun Iron Roots t-shirt opnieuw kunnen verven, hopen zij een nieuwe standaard te creëren.

Het eerste t-shirt uit deze samenwerking is geverfd met een lichte koraal kleur genaamd FabFun01 – Clean Coral en is nu te koop via de site van Iron Roots.