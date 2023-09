Nederlanders zijn echte koffiedrinkers: koffie is na kraanwater het meest gedronken drankje en wereldwijd staan we derde als het gaat om koffieconsumptie. Maar de koffie die we gewend zijn, gaat drastisch veranderen. Uit de zevende editie van de Koffiebarometer blijkt namelijk dat de productie van de populaire en smaakvolle Arabica-koffie met meer dan 45 procent gaat afnemen. In aanloop naar Wereld Koffiedag op 1 oktober luidt Solidaridad daarom de noodklok: Als koffiebedrijven niets doen tegen de gevolgen van klimaatverandering, is een kopje koffie straks niet te drinken of onbetaalbaar.

Stijgende temperaturen en aanhoudende droogte zorgen steeds vaker voor misoogsten op de koffieplantages. Tot grote wanhoop van veel koffieboeren, die na een zoveelste mislukte oogst het voor gezien houden. En dat heeft grote gevolgen voor de productie van de twee meest gebruikte bonen. In de pas gepubliceerde Koffiebarometer is te lezen dat 45 procent van de gebieden waar nu Arabica koffie wordt geteeld, in 2050 niet meer geschikt zal zijn voor koffieproductie. Tegen die tijd is ook 24 procent van de Robusta-plantages ongeschikt.

Tijd van goedkope kwaliteitskoffie is voorbij

“Hierdoor staan we voor een enorme uitdaging”, zegt Heske Verburg, directeur van Solidaridad. “Mensen drinken graag koffie: de laatste twee decennia zijn we het alleen maar meer gaan drinken en naar verwachting stijgt tot 2030 de wereldwijde vraag met nog eens 18 procent. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid land waarop koffie geproduceerd kan worden af. En dat gaan wij voelen in de portemonnee en merken aan de kwaliteit. De tijd van goedkope kwaliteitskoffie is nu echt voorbij.”

Om het tij te keren moeten de grote koffiebedrijven fors gaan investeren. Uit onderzoek in de Koffiebarometer blijkt dat de 11 grootste koffiebranders ter wereld veel te weinig doen om de problemen op te lossen. “De meeste bedrijven hebben ambitieuze plannen, maar missen meetbare doelstellingen,” legt Verburg uit. “Als ze al samenwerken met boeren, richten ze zich vooral op productieverhoging, kostenbesparing en winst. Er is nog te weinig aandacht voor mens, milieu en het veel te lage inkomen van de boeren.”

Starbucks en Nestlé doen het beter

Onderdeel van de barometer is de Coffee Brew Index. Hieruit kan worden afgelezen hoe de grote koffiebranders scoren op het gebied van duurzaamheid. Alleen koffiebranders Nestlé en Starbucks scoren beter met hun duurzame strategie. JDE Peet’s, het moederbedrijf van Douwe Egberts, blijft daarbij achter.

Vandaag gaat Solidaridad samen met Fairtrade NL en MVO NL koffiedik kijken in het centrum van Den Haag om de toekomst te voorspellen van het publiek op straat. “Niemand weet precies wat de toekomst brengt”, aldus Verburg. “Maar het is zeker geen koffiedik kijken om te weten welke kant het opgaat met ons favoriete drankje: koffie zoals we het kennen gaat verdwijnen.”

Op donderdag 28 september staat Solidaridad tussen 10.00 en 17.00 uur op de Grote Marktstraat 99 in Den Haag (ter hoogte van de C&A en HEMA).

Over de Koffiebarometer

De zevende Koffiebarometer is een product van Ethos Agriculture, Conservation International en Solidaridad.