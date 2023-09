Nescafé – het grootste koffiemerk van Nestlé en ’s werelds meest gedronken koffie – lanceert onder de noemer ‘Verwacht meer van elk kopje koffie’ een nieuwe duurzaamheidscampagne. Deze campagne staat volledig in het teken van de ambitie van Nescafé om de wereldwijde koffieteelt te verduurzamen: van de boeren die koffie telen tot en met de wijze waarop koffie wordt geproduceerd, verpakt en gebruikt. Het startsein voor de campagne wordt in Europa gegeven en focust op een aantal duurzaamheidsprestaties van Nescafé. Zo is 100 procent van de koffie die wordt gebruikt in Europese fabrieken duurzaam geteeld en wordt koffiedik ingezet om de productiecentra van energie te voorzien. Ook introduceert Nescafé een softpack waarmee de consument glazen potten opnieuw kan vullen. Dat Nescafé met al deze maatregelen goed op weg is, blijkt ook uit de Koffie Barometer 2023 die onlangs is gepubliceerd.

De Koffie Barometer is een jaarlijks onderzoek dat een overzicht biedt van de duurzaamheid in de koffiesector en dat inzichtelijk maakt wat er op sectorniveau gebeurt. Dit onderzoek – waarin elf koffiebedrijven met elkaar zijn vergeleken – is verricht door ontwikkelingsorganisatie Solidaridad, natuurorganisatie Conservation International en sectorexperts verenigd in Ethos Agriculture. Nestlé scoort overall het hoogst van alle onderzochte bedrijven. Zo heeft Nestlé, in tegenstelling tot veel andere koffiebedrijven, een veelomvattend programma waarin maatregelen staan om ontbossing tegen te gaan en die de ontwikkeling van regeneratieve landbouw stimuleren. Daarnaast behaalt Nestlé de hoogste score in de categorieën Milieu, Sociale omstandigheden & Inclusie en Economie. Zo heeft zij door de jaren heen tal van projecten ontwikkeld om de economische levensvatbaarheid van de lokale koffieteelt te vergroten en ondersteunt zij boeren om klimaatvriendelijker te werken.

Inzetten op verduurzaming van de wereldwijde koffieteelt

In het afgelopen decennium heeft Nescafé zich als onderdeel van het Nescafé Plan tot doel gesteld om de koffieteelt wereldwijd duurzamer te maken. Voortbouwend op deze inspanningen lanceerde zij vervolgens het Nescafé Plan 2030, waarin zij haar visie op duurzaamheid voor de komende tien jaar heeft vastgelegd. Onderdeel van deze missie is koffieboeren te ondersteunen bij de overgang op regeneratieve landbouw en te komen tot een verbetering van de levensstandaard van boeren en de lokale gemeenschappen waarin zij leven. Nescafé heeft zich tot doel gesteld de levensvatbaarheid van de koffiesector op langere termijn te waarborgen. Tegelijkertijd zet zij in op een verbetering van de inkomenszekerheid van lokale koffietelers. Elke seconde worden wereldwijd ruim 6.000 kopjes Nescafé-koffie geconsumeerd; het merk wil zijn schaalgrootte en bereik gebruiken om een positieve impact te creëren op de levens van mensen en het milieu: van de boerderij tot en met het kopje koffie.

“We zijn erg blij met de resultaten uit de Koffie Barometer 2023. Het is een belangrijke erkenning voor het feit dat Nestlé goed op weg is om haar ambities gericht op de verduurzaming van de wereldwijde koffieteelt te realiseren. Dat is een boodschap die wij ook in onze nieuwe campagne uitdragen. Zo willen we laten zien dat Nescafé niet alleen heel goede koffie is als het om smaak gaat, maar ook echt goed doet door een positieve impact te maken. Duurzaamheid zit in het DNA van Nescafé, maar we hadden dit verhaal eigenlijk nog niet eerder gedeeld. We willen consumenten meenemen in deze reis en hen het duurzame verhaal achter elk kopje Nescafé vertellen en de manier waarop onze kwaliteitskoffie wordt geteeld”, vertelt Roos Bulder, business lead van Nescafé” Verwacht meer van elk kopje koffie” weerspiegelt niet alleen de kwaliteit van onze koffie, maar ook de manier waarop Nescafé een positieve impact wil maken op het leven van koffieboeren en op de planeet.”

Naast de campagne kondigt Nescafé de lancering van een nieuwe pay-off aan. De wereldwijde communicatie zal voortaan vergezeld gaan van het credo ‘Make your world’ om consumenten te inspireren om een verschil te maken, voor zichzelf, hun gemeenschap en de planeet.

De campagne is op maandag 18 september van start gegaan en is te zien op tv, online en in de winkels.