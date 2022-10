MVO Nederland, Fairtrade Nederland en Solidaridad lanceren Goede Koffie, een campagne die bedrijven bewust maakt van het belang van duurzame koffie met een eerlijke prijs op de werkvloer. Alleen als koffieboeren een goede prijs krijgen kunnen ze investeren in de toekomst en onduurzame praktijken zoals kinderarbeid voorkomen. De campagne richt zich specifiek op werkgevers, die onder meer met een ‘Goede Koffie’-badge kunnen laten zien dat de koffie op hun werkvloer wél een positieve impact heeft. Daarmee maken ze zich een aantrekkelijkere werkgever voor werkzoekenden.

Uit onderzoek van de drie partijen onder meer dan 1.000 respondenten blijkt dat 85 procent van de Nederlanders niet weet niet of ze goede koffie drinken op het werk. En dat 73 procent wil dat hun werkgever kiest voor goede koffie. Er is zo binnen een gespannen arbeidsmarkt toenemende druk vanuit nieuwe generaties werkzoekenden om als werkgever bij te dragen aan een betere wereld. Tegelijkertijd hebben diezelfde werkgevers meer behoefte om niet alleen te praten over maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar dat ook te doen. Het inkopen van duurzame, goede koffie is daarvoor een concrete stap.

De campagne: drie onderdelen

De campagne bestaat uit drie onderdelen die elkaar versterken. Allereerst de actiepagina goedekoffie.nl met meer over het belang van goede koffie én een test waar werkgevers erachter komen of ze goede koffie schenken. Is dat het geval, dan downloaden ze een Goede Koffie-badge die ze gebruiken voor werving- en hr-activiteiten. Ook verschijnt de bedrijfsnaam op dezelfde site onder de Goede Koffie-filter, die laat zien welke bedrijven goede koffie schenken.

Om met de campagne impact te maken binnen bedrijven hebben de drie partijen een groep van meer dan 180 vrijwilligers verzameld om sollicitatiebrieven te sturen naar werkgevers. De boodschap in die brief: ze willen niet komen werken bij het betreffende bedrijf tenzij ze ‘goede koffie’ schenken. Zo bereikt de campagne ook hr- en office-afdelingen rechtstreeks met de boodschap dat verduurzaming ook over de inkoop van je koffie gaat.

Om het bereik van de campagne te vergroten ontwikkelden de deelnemende partijen tenslotte een video die te zien is als pre-roll bij NPO-programma’s en op LinkedIn. Hierin reageert een sollicitant afwijzend op een vacature met als reden dat het bedrijf slechte koffie schenkt.

“Als grootste duurzame-bedrijvennetwerk van Nederland stimuleren en ondersteunen we bedrijven om samen het systeem te veranderen richting een duurzame, nieuwe economie. We ontwikkelden deze campagne dan ook met name om twee redenen. Enerzijds omdat we ervan overtuigd zijn dat een duurzame transitie bij bedrijven al kan beginnen met iets als duurzame koffie. Anderzijds werken we nauw samen met de koffiesector in ons Futureproof Coffee Collective om de toekomst van koffie veilig te stellen”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.

“Veel koffieboeren leven continu in onzekerheid over hun inkomen. Ze zijn overgeleverd aan de sterk fluctuerende marktprijs, waardoor de opbrengst van de oogst vaak te laag is om van rond te komen. Zonder een betrouwbaar inkomen kunnen ze niet investeren in hun boerderij, de toekomst van hun kinderen en in de gemeenschap. Hierdoor blijft de armoede in stand. Werkgevers én werknemers kunnen het verschil maken door oog te hebben voor de situatie van koffieboeren en te kiezen voor koffie waar de boer een fatsoenlijk prijs voor heeft gekregen”, zegt Peter d’Angremond, directeur van Fairtrade Nederland.

Heske Verburg, directeur van Solidaridad, voegt toe: “Er zijn maar weinig bedrijven en organisaties die bij de inkoop van koffie vragen naar de prijs die de koffieboer ontvangt. Die vraag is essentieel om koffiebedrijven aan te zetten tot actie. Alleen als zij de koffieboeren meer gaan betalen kunnen koffieboeren investeren in duurzame productie. Veel koffieboeren leven onder de armoedegrens. Armoede is de belangrijkste oorzaak van kinderarbeid en ontbossing. Wie wil er nou werken voor een werkgever die daar niks aan doet?”

De campagne is ontwikkeld in samenwerking met Total Design en wordt financieel mogelijk gemaakt door de International Labour Organization (ILO). Alle informatie over Goede Koffie is te vinden op goedekoffie.nl .