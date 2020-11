IJsicoon Ben & Jerry’s introduceert in samenwerking met Fairtrade holistische benadering tot leefbaar inkomen voor cacaoboeren

Cacaoboeren in Ivoorkust krijgen binnenkort hogere prijzen voor hun bonen nu Ben & Jerry’s in samenwerking met Fairtrade haar strategie uitbreidt om boeren in staat te stellen een leefbaar inkomen te verdienen.

Vanaf oktober 2020 ontvangen zo’n 5000 Fairtrade cacaoboeren die cacao leveren aan onder andere Ben & Jerry’s ongeveer $600.000 extra in het komende jaar. Dit bedrag komt bovenop de jaarlijkse Fairtrade Premie van ongeveer $970.000 en de minimumprijs voor cacao die de Ivoriaanse overheid voor alle boeren heeft vastgesteld. Het extra geld dat de boeren ontvangen maakt deel uit van de breder gedragen inspanningen van Ben & Jerry’s om boeren te ondersteunen en het gat tot een leefbaar inkomen te dichten.

Het verbouwen van cacao is een heel onvoorspelbaar beroep en de boeren lopen het risico op inkomstenverlies door klimaatverandering en extreme weerspatronen. Kleine cacaoboeren hebben daarnaast vrijwel geen invloed op internationale marktprijzen en zijn dus overgeleverd aan hevige prijsschommelingen. Door ongelijkheid in de cacaoketen zitten boeren vast in extreme armoede. Ze kunnen niet investeren in meer vooruitstrevende landbouwkundige methoden om hun inkomen te verhogen of zich aan te passen aan een veranderend klimaat. Zo blijven plattelandsgemeenschappen stilstaan en dit heeft een negatieve impact op de natuurlijke omgeving. Van een leefbaar inkomen kunnen een goede woning, gezondheidszorg, schoon water en school worden betaald en bovendien blijft er iets over voor onverwachte gebeurtenissen. Dit helpt om de cyclus te doorbreken.

De hogere prijzen die Ben & Jerry’s gaat betalen, vormen de laatste stap in een reeks van veranderingen die het bedrijf sinds 2015 samen met Fairtrade heeft geïmplementeerd om tot een leefbaar inkomen te komen. Ook het verhogen van productiviteit, bevorderen van diversificatie en versterking van de coöperaties maken deel uit van dit stappenplan, dat gericht is op een strategie ten behoeve van een leefbaar inkomen in de toekomst. Er wordt goed gecontroleerd hoe het extra geld bijdraagt aan een duurzaam inkomen voor de boeren met hulp van lokale partners in Ivoorkust.

“We vinden het heel belangrijk om economische rechtvaardigheid te stimuleren met ons ijs en investeren hier nu verder in met de cacao die we inkopen. We werken naar de Fairtrade leefbaar inkomen referentieprijs voor cacaoboeren toe, te beginnen met de cacao in onze chocolade-ijsmix. Dit is de start. We kijken nu ook naar een leefbaar inkomen in onze andere internationale toeleveringsketens,” zegt Cheryl Pinto, Ben & Jerry’s Global Values-Led Sourcing Manager.

Ben & Jerry’s koopt grote volumes grondstoffen in en genereerde daarmee in 2019 3,6 miljoen dollar aan Fairtrade Premies die boerengemeenschappen naar eigen inzicht kunnen uitgeven. Veel gemeenschappen hebben scholen opgericht en geïnvesteerd in infrastructuur en klimaatbestendigheid.

“Het is een complexe zaak om naar een leefbaar inkomen toe te werken maar beide organisaties staan volledig achter deze visie. Ben & Jerry’s is zich bewust dat het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt in de aanpak van de uitdagingen in de cacaosector. Deze stappen zijn een goed voorbeeld dat andere bedrijven kunnen volgen. Dus de volgende keer dat je een pint van dat verrukkelijke Ben & Jerry’s chocolade-ijs leeg lepelt, weet je dat je boeren helpt om aan een betere toekomst te bouwen,” concludeert Louisa Cox, Director of Impact bij Fairtrade.