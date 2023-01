Tony’s Chocolonely heeft vandaag zijn 10e jaarFAIRslag gepubliceerd, met transparante financiële en impactcijfers, die laten zien dat Tony’s model voor 100% slaafvrije chocolade werkt. Daarnaast onderstreept het de noodzaak om meer missiepartners aan te sluiten, om samen de norm in de industrie te kunnen veranderen.

In het jaarFAIRslag zijn verschillende hoogtepunten te lezen:

Bij Tony’s partnerboeren daalt het percentage illegale kinderarbeid van >50% naar <5%. Dat is ver onder het industriegemiddelde.

3 nieuwe missiepartners zijn aangesloten bij Tony’s Open Chain, waaronder Ben & Jerry’s en PLUS supermarkt.

Een omzetgroei van 21% ten opzichte van vorig jaar naar €133,1 miljoen.

6,2% van de omzet (ruim 8 miljoen) is geïnvesteerd in impact, waarmee een positieve impact is gemaakt op bijna 15.000 cacaoboeren (vs. 8921 boeren vorig jaar).

Bij Tony’s langetermijnpartners daalt kinderarbeid

Het percentage illegale kinderarbeid bij cacaoboeren waar Tony’s voor de lange termijn mee samenwerkt is 4,4% vs. een alarmerend industriegemiddelde van 46,5%. Bij nieuwe partners die dit jaar zijn aangesloten, was het percentage illegale kinderarbeid 52,8%, wat in lijn ligt met het industriegemiddelde. Dit bewijst dat de implementatie van het Child Labor Monitoring and Remediation System (CLMRS) en Tony’s 5 samenwerkingsprincipes voor slaafvrije cacao ervoor zorgen dat illegale kinderarbeid enorm daalt. Als onderdeel van dit model betalen Tony’s en zijn missiepartners altijd de prijs voor een leefbaar inkomen, om een einde te maken aan armoede en daarmee illegale kinderarbeid. Dit betekent dat in Côte d’Ivoire en Ghana gemiddeld 80% bovenop de farmgate price wordt betaald (de minimumprijs voor cacao, vastgesteld door de regering). In de onlangs verschenen Cacao Barometer van 2022 wordt Tony’s model als ‘best practice’ genoemd.

Samenwerking is nodig om de norm te kunnen veranderen

Tony’s is één van de weinige bedrijven in de industrie die transparant is over het percentage illegale kinderarbeid en het aantal boeren dat een leefbaar inkomen verdient. Tony’s heeft hierop grote stappen gezet, gemiddeld gezien verdient nu 37,6% van de cacaoboeren waar Tony’s mee samenwerkt een leefbaar inkomen, met de ambitie om dit aantal op 100% te krijgen. Een belangrijke uitdaging hierbij is dat Tony’s nog niet alle bonen kan kopen van aangesloten boeren, wat betekent dat veel bonen ook tegen een veel lagere prijs aan andere merken worden verkocht.

Paul Schoenmakers, Tony’s Head of Impact, legt uit: “Vooruitgang kost tijd. Om twee van de meest diepgewortelde problemen in cacao op te lossen, kinderarbeid en armoede, moeten we boeren in staat stellen om een leefbaar inkomen te verdienen. Daarom moeten zij al hun bonen kunnen verkopen tegen de referentieprijs voor een leefbaar inkomen. Dit kunnen we bijvoorbeeld bereiken door de groei van Tony’s, zodat er meer bonen tegen deze prijs worden ingekocht. Maar ook wanneer meer chocoladebedrijven zich aansluiten bij Tony’s Open Chain en ook een hogere prijs gaan betalen.”

Ben & Jerry’s heeft zich onlangs als wereldwijd bekende speler aangesloten bij Tony’s Open Chain, om zo ook 100% traceerbare bonen in te kopen. Hiermee laat Tony’s zien dat zijn model voor 100% slaafvrije chocolade schaalbaar is en dat het mogelijk is voor elk chocoladebedrijf, cacaoverwerker of retailer om mee te doen met zijn missie. Dit is hard nodig om de norm in de industrie te kunnen veranderen en een leefbaar inkomen bereikbaar te maken voor meer boeren.

21% groei voor Tony’s, €133,1 miljoen omzet

Tony’s omzet groeide het afgelopen jaar met 21%, van €109,6 miljoen naar €133,1 miljoen. Daarvan is €8.233.158 geïnvesteerd in het maken van positieve impact (6,2% van de omzet). Dit laat zien dat impact maken en commercieel succes hand in hand kunnen gaan. Tony’s bruto marge groeide van 46,2% naar 50,2%, een bedrijfsrecord. Ondanks de goede resultaten, erkent Tony’s dat niet alle financiële ambities zijn gehaald. Dit komt door onverwachte tegenslagen, zoals een torenhoge inflatie en een productiestop van twee maanden bij een van de partners.

Tony’s verwacht volgend jaar een netto omzetgroei van meer dan 20%. De meeste markten zitten in een groeifase, waarin moet worden geïnvesteerd om omzet en impact verder te laten groeien. Volgend jaar verwacht Tony’s een break-even nettoresultaat te behalen, al blijven marktcondities onzeker.

Meer financiële hoogtepunten uit het rapport

Tony’s laat een sterke groei zien in: Benelux, DAN (Duitsland, Oostenrijk, Scandinavië), VK en VS. De VS was absoluut gezien de snelst groeiende markt met een omzetgroei van €8.1 miljoen en landde op een totaal omzet van €22.2 miljoen. De Benelux-markt groeide met €4.5 miljoen naar €71.2 miljoen. In het VK & Ierland groeide de omzet met 19% van €20.3 miljoen naar €24.2 miljoen. De DAN-markt verdubbelde zijn omzet van €7.6 miljoen naar €13.3 miljoen. Tony’s heeft geïnvesteerd in zijn fabriek in België, om als groeiend bedrijf zijn capaciteit te kunnen vergroten.

