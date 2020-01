Herbebosser Land Life Company gaat dit jaar 3 miljoen bomen planten

Het tech-gedreven Land Life Company gaat haar schaal in 2020 verdrievoudigen en 3 miljoen bomen planten. Hiermee herstelt de organisatie zo’n 3 duizend hectare aangetast land, dat is vergelijkbaar met 4200 voetbalvelden.

In 2019 plantte LandLife voor het eerst 1 miljoen bomen in een jaar. De sterke groei die het bedrijf nu doormaakt, is te danken aan een business model dat gericht is op het planten van inheemse boomsoorten om de CO2 uitstoot van bedrijven te compenseren.

Jurriaan Ruys, CEO en oprichter van Land Life Company: “ Door bomen te planten herstellen we land dat dit uit zichzelf niet meer kan vangen we CO2 uit de lucht en versterken we de weerbaarheid van lokale gemeenschappen. De aandacht voor herbebossing als manier om klimaatverandering te bestrijden is de afgelopen jaren hard gegroeid en de vrijwillige CO2 compensatie markt is volwassen geworden. Dit heeft ervoor gezorgd dat we flink hebben zijn opgeschaald; van 350.000 bomen in 2017 tot zo’n 3 miljoen in 2020.”

LandLife company is opgericht in 2013 met het doel om klimaatverandering tegen te gaan door het herstellen van de 2 miljard hectare aangetast land wereldwijd, dit is vergelijkbaar met de omvang van de VS en China samen.

Dit jaar zullen de meeste grootschalige aanplantingen plaatsvinden in Spanje, de VS en Australië.

Naast het herstellen van de biodiversiteit, brengt het werk van Land Life ook maatschappelijke voordelen met zich mee. In 2019 zorgde Land Life voor 7000 dagen van direct werk in het veld, met name voor de vaak kwetsbare lokale bevolking. Daarnaast zorgt herbebossing voor investeringen in boomkwekerijen, onderhoudswerk en ecotoerisme.

Innovatieve technologie om de aarde te vergroenen

Technologie is essentieel om op grote schaal en met hoge snelheid bomen te planten. Land Life volgt de boomgroei met o.a. drones en satellieten. De data die worden verzameld, zoals hoogte en GPS locaties, worden in de Land Life database vastgelegd. Door het gebruik van kunstmatige intelligentie kunnen we de kwaliteit van onze bomen verbeteren.”

Arnout Asjes, Chief Technology Officer bij Land Life: “Onze database gebruikt gepatenteerde algoritmes om data te analyseren en locatiespecifieke kaarten te maken zodat we de overlevingskans van onze bomen vergroten. Dit heeft grootschalige, transparante en succesvolle herbebossing tot gevolg.”

Voorbeeld uit het veld

Land Life Company werkte in de afgelopen jaren met de U.S. Fish and Wildlife Service, de Universiteit van Texas Rio Grande Valley, Conservation Services en de American Conservation Experience in Texas samen om 32 verschillende soorten bomen te planten om het ecosysteem te optimaliseren voor de bedreigde dwerg luipaard. Deze inheemse wilde kat heeft een dicht begroeide habitat nodig. In totaal is er tot nu toe 250 hectare aangeplant. Dat zijn zo’n 250.000 bomen. Voor het monitoren en het data onderzoek werkt Land Life samen met Universiteit van Texas Rio Grande Valley.

Over Land Life Company

Land Life Company is in 2013 opgericht door voormalig McKinsey partner Jurriaan Ruys en de oprichter van Bugaboo International, Eduard Zanen met de gedeelde overtuiging dat innovatie en technologie essentieel zijn om klimaatoplossingen te vinden. Het tech-gedreven herbebossing bedrijf heeft als missie om de 2 miljard hectare aangetast land wereldwijd te herstellen. Dit heeft geleid tot grootschalige en iconische herbebossingsprojecten over de hele wereld.