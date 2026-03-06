De gemeente Land van Cuijk krijgt er vanaf deze week vier hectare nieuw bos bij. De aanplant ervan is vrijdag gestart en werd feestelijk gevierd met kinderen van basisschool De Sprankel uit Grave. Het extra bos is een jaarlijkse initiatief van bouwbedrijf Heijmans in samenwerking met Staatsbosbeheer en Stichting Nationale Boomfeestdag.

In totaal gaat het om 16.000 bomen. Een van de percelen waar het bos wordt aangeplant, staat aan de Busweg in Escharen (Land van Cuijk). Het perceel in Escharen is één van drie locaties in de gemeente waar nieuw bos wordt gerealiseerd. Heijmans en Staatsbosbeheer werken samen om jaarlijks vier hectaren nieuw bos aan te platen. Vorig jaar begon de samenwerking toen in Venray het eerste ‘Heijmans-bos’ werd aangeplant. Escharen is het tweede bos.

De aanplant in Escharen draagt bij aan het versterken van de lokale natuurstructuur in Land van Cuijk. Nieuwe bossen zorgen niet alleen voor meer biodiversiteit, maar dragen ook bij aan CO₂-opslag, waterberging en een aantrekkelijker landschap voor bewoners en bezoekers.

De realisatie van het bos is tot stand gekomen in samenwerking met Staatsbosbeheer, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Land van Cuijk en waterschap Aa en Maas.

Feestelijke start

De feestelijke start van de aanplant is vrijdag verricht door leerlingen van basisschool de Sprankel uit Grave. Zij worden geholpen door Freek Rebel (Staatsbosbeheer), gedeputeerde Hagar Roijackers (Provincie Noord-Brabant), Harwil de Jonge (Heijmans), wethouder David Sölez (gemeente Land van Cuijk) en Ernest de Groot (waterschap Aa en Maas).

Ambitie

De bosaanplant in Escharen sluit aan bij de bredere duurzaamheidsambities van Heijmans. Biodiversiteit is één van de drie centrale pijlers binnen de duurzaamheidsstrategie, naast klimaat en water. In 2030 wil Heijmans met al zijn activiteiten bijdragen aan een beter klimaat, meer soortenrijkdom en een zorgvuldige omgang met water.

“Daar waar wij werken, willen we de omgeving beter achterlaten dan we haar aantroffen,” aldus Harwil de Jonge, specialist natuurinclusief bouwen namens Heijmans. “Investeren in biodiversiteit is geen bijzaak, maar een vast onderdeel van onze strategie.”

De vier hectaren zijn berekend op basis van de houtskeletbouwwoningen van Heijmans, die uit de eigen fabriek in Heerenveen komen. Het meeste hout daarvoor komt uit Finland, waar het houtverbruik direct, lokaal wordt gecompenseerd via een speciaal boscompensatieprogramma.

Heijmans gebruikt ook Nederlands hout, zoals plaatmateriaal, in de woningen. Hiervoor wordt gerekend met een compensatie van twintig bomen per woning. Om vooruit te lopen op de toekomstige productie, compenseert Heijmans nu al voor 800 woningen, ondanks dat dit aantal nu nog niet wordt gehaald. Deze compensatie loopt door tot en met 2030.

Bredere samenwerking Heijmans en Staatsbosbeheer

Het nieuwe bos van Heijmans draagt bij aan de biodiversiteit en is onderdeel van de bredere ambitie van Staatsbosbeheer om vóór 2030 in totaal 2.500 hectare nieuw bos te realiseren. Heijmans krijgt door de bosaanplant van Staatsbosbeheer CO2-credits, die het bouwbedrijf gebruikt in zijn CO2-strategie. Totdat in 2030 de eigen CO2-uitstoot op nul staat (Scope 1 en Scope 2), compenseert Heijmans de resterende uitstoot via credits. Bovendien verbindt het bouwbedrijf zich de komende jaren als hoofdsponsor aan Stichting Nationale Boomfeestdag, die kinderen het belang van bomen voor een duurzame leefomgeving laat ontdekken.

Boomfeestdag: ieder kind een boom

Onder het motto ‘ieder kind een boom’ wil Stichting Nationale Boomfeestdag ieder kind in Nederland in staat stellen een boom te planten en inzicht te krijgen in wat bomen en de natuur voor mensen en de aarde betekenen. Jaarlijks planten tienduizenden kinderen bomen en stuiken tijdens een van de vele Boomfeestdagen, verspreid over heel Nederland. Al sinds 1957 ontdekken kinderen zo dat ze heel laagdrempelig zelf iets kunnen doen voor een gezonde, prettige leefomgeving en voor een beter klimaat. Het stimuleert hen bovendien om duurzame keuzes te maken en zich in te zetten voor de natuur.