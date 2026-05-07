In vijf jaar tijd plantte Nederlandse klimaatorganisatie Life Terra en haar partners ruim 36 miljoen bomen in meer dan 30 Europese landen. Een oppervlakte vergelijkbaar met de stad Rotterdam. Hun doel is om 500 miljoen bomen te planten in Europa, één voor elke Europese inwoner. Dit doen ze door middel van het planten van diverse en inheemse soorten, aangepast aan de lokale bodem en het veranderende klimaat. De organisatie laat zien hoe samenwerking tussen beleid, publieke financiering en lokale inzet leidt tot directe bijdrage aan natuurherstel – samen met 50 partnerorganisaties en meer dan 120.000 vrijwilligers. Vandaag viert de organisatie dit jubileum met ambassadeurs en partners in de Mariënwaerdt.

Een groeiende beweging voor natuurherstel

De urgentie om natuur actief te herstellen groeit. Volgens de European Environmental Agency bevindt 81% van de Europese natuurgebieden zich in een matige tot slechte staat*. Bossen verdwijnen, bodems raken uitgeput en ecosystemen verliezen hun veerkracht. Om de natuur te helpen herstellen én om mensen meer in aanraking te krijgen met de natuur én vooral natuurherstel, startte Sven Kallen Life Terra vijf jaar geleden. Inmiddels is het initiatief van deze Nederlandse stichting uitgegroeid tot een van de grootste herbebossingsinitiatieven van Europa.

Bomen planten is een van de goedkoopste en meest effectieve manieren om CO₂ op te slaan en dat is precies waar Life Terra op inzet. Via een samenwerkingsmodel met lokale partners werkt de organisatie aan het herstel van bossen, agroforestry-systemen, voedselbossen en stedelijk groen. In bossen die voor iedereen toegankelijk zijn en op private gronden. Inmiddels zijn meer dan 120.000 mensen actief betrokken bij de projecten, van bedrijven zoals EY en de Nederlandse Politie tot scholen door het hele land middels educatieve lespaketten. Alleen in Nederland werden al ruim 260.000 bomen geplant.

Van 36 naar 500 miljoen bomen

Oprichter Sven Kallen beschouwt de resultaten als belangrijk, maar nadrukkelijk geen eindpunt. “36 miljoen bomen in 5 jaar tijd is een geweldige prestatie, maar in het licht van de klimaatcrisis is het slechts een begin. Zolang de ecologische kwaliteit en veerkracht van onze Europese bossen sneller achteruitgaan door klimaatverandering en verlies van biodiversiteit dan wij ze kunnen herstellen, is het simpelweg te weinig. Daarom verhogen we onze ambitie: we gaan voor 500 miljoen bomen: één voor elke Europeaan, om de natuur haar eigen toekomst terug te geven,” aldus Kallen. Want bossen slaan niet alleen CO₂ op, ze houden ook water vast, versterken biodiversiteit én brengen mensen samen. De komende vijf jaar bouwt de organisatie verder aan dat netwerk van mensen, gemeenschappen en organisaties die samenwerken aan een Europa waar de natuur zich kan herstellen.

Ter ere van het vijfjarig bestaan organiseert Life Terra vandaag, donderdag 7 mei, een jubileumbijeenkomst op landgoed Mariënwaerdt in de Betuwe. Ambassadeurs, partners en betrokkenen komen samen voor een programma met inspirerende sprekers en workshops van o.a. Humberto Tan, Jessica den Outer en Iris Hond, rond natuurherstel en klimaatactie. Het evenement is zowel een moment van reflectie als een oproep tot meer actie.