GoodWeave wil gaan samenwerken met meer Nederlandse inkopers en retailers van tapijten en vloerkleden om kinderarbeid uit te bannen in India en Nepal. De internationale organisatie speelt hiermee in op de nieuwe Nederlandse wet die bedrijven verplicht om kinderarbeid aan te pakken. Ook speelt een rol dat steeds meer consumenten om maatschappelijk verantwoorde producten vragen.

GoodWeave International werd bijna 30 jaar geleden opgericht en zet zich in om kinderarbeid en dwangarbeid in wereldwijde toeleveringsketens te stoppen. Dit doet de organisatie via haar licentie- en certificeringsprogramma. Meer dan 430 bedrijven in 22 landen in de tapijtsector werken samen met GoodWeave. De urgentie om het probleem aan te pakken wordt steeds groter; het aantal kinderen in kinderarbeid steeg wereldwijd tot 160 miljoen, een toename van 8,4 miljoen kinderen in vier jaar tijd. De coronapandemie heeft het risico op kinderarbeid nog meer verhoogd*.

“Met de komst van nieuwe wetgeving voor bedrijven op het gebied van mensenrechten én het groeiend aantal consumenten dat wil weten wie hun producten maakt, biedt GoodWeave de nodige zekerheid. We nodigen Nederlandse retailers en importeurs van harte uit om contact op te nemen met ons om meer te weten te komen over samenwerkingsmogelijkheden.” – GoodWeave-CEO Nina Smith

Nederlandse en Europese wetgeving

In 2019 nam de Eerste Kamer de Wet zorgplicht kinderarbeid aan. Die verplicht bedrijven om kinderarbeid in hun toeleveringsketen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken. Wanneer de wet precies ingaat, staat nog niet vast. Intussen wordt ook in Europees verband gewerkt aan wetgeving voor bedrijven om mensenrechten- en milieuschendingen aan te pakken. GoodWeave kan in Nederland gevestigde retailers en inkopers van tapijten helpen om aan de eisen ten aanzien van kinderarbeid en dwangarbeid, te voldoen.

GoodWeave werkt al samen met Cunera Vloerbedekking, Woningtextiel en Meubelen B.V., een bedrijf dat GoodWeave gecertificeerde tapijten in Nederland verkoopt, en met Maison Deux B.V., de allereerste licentiehouder van GoodWeave in Nederland. Maison Deux verkoopt wereldwijd vloerkleden aan gezinnen. Zowel Cunera als Maison Deux zijn GoodWeave-ambassadeurs in Nederland. Daarnaast verkopen ook Otto, Vossberg en AYTM GoodWeave gecertificeerde tapijten op de Nederlandse markt. Met elke verkoop van een tapijt met GoodWeave-label worden onderwijsprogramma’s voor kinderen ondersteund en programma’s die de arbeidsomstandigheden van volwassenen in producentengemeenschappen verbeteren.

Het werk van GoodWeave in Nederland wordt ondersteund door het Fonds tegen Kinderarbeid, onderdeel van Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Dit fonds maakt zich hard om meer Nederlandse bedrijven te stimuleren hun waardeketen door te lichten op de risico’s op kinderarbeid.