Marie-Stella-Maris ziet een duidelijke doorbraak in duurzaam consumentengedrag. Het gebruik van de Refill Bars in de boutiques steeg in 2025 met 84% ten opzichte van het jaar ervoor. Vooral de bekende Hand Soap werd uitzonderlijk vaak bijgevuld, met een groei van 101%.

Januari – hét moment waarop consumenten nieuwe routines omarmen, vormt opnieuw het startpunt van Join the Refillution. De jaarlijkse activitatie waarmee het merk laat zien hoe toegankelijk, aantrekkelijk en luxe refillen kan zijn zowel in de boutiques als via de eigen webshop en geselecteerde partners.

In 2026 breidt Marie-Stella-Maris het boutique-netwerk verder uit in Nederland en België. Hiermee wordt refillen niet alleen voor meer mensen bereikbaar, maar vormt het een stevig fundament onder de internationale groeistrategie en de ambitie om uit te groeien tot een toonaangevend Europees premium lifestylemerk met maatschappelijke impact.

Refill past in een wereldwijde beweging: van bewuste intentie naar vast gedrag



De groei in refill staat niet op zichzelf. Wereldwijd verschuift de consument van single-use naar duurzame luxe: praktische, navulbare oplossingen die passen bij een bewuster leven zonder concessies te doen aan kwaliteit.

Refillconcepten winnen duidelijk terrein in retail en hospitality. Internationale organisaties zoals de Ellen MacArthur Foundation benoemen hergebruik als een van de meest kansrijke oplossingen binnen de circulaire economie. Ook nieuwe Europese regelgeving stimuleert bedrijven om navulbare verpakkingen te omarmen en op te schalen.

Deze internationale beweging versterkt de koers die Marie-Stella-Maris al jaren volgt. Ze bevestigt dat de Refill Bar geen tijdelijke trend is, maar een toekomstbestendig merkmodel waarin design, gebruiksgemak en duurzaamheid samenkomen. Het is een aanpak die het merk een onderscheidende positie geeft binnen de Europese premium lifestylemarkt.

Eigen boutiques als groeimotor, met Refill Bars als community hubs



De Marie-Stella-Maris boutiques laten zien hoe snel refillgedrag zich ontwikkelt. In 2025 steeg het gebruik van de zogenoemde Refill Bars met 84%, gemeten op like- for-like locaties; nieuwe boutiques die in 2025 zijn geopend, zijn hierin dus niet meegenomen. Vooral het in-store navullen van de bekende Hand Soap laat een uitzonderlijke groei zien, met een stijging van 101% ten opzichte van 2024. Ook online is een sterke ontwikkeling zichtbaar, met een groei in de verkoop van refillverpakkingen.

Josha Jansen, CMO Marie-Stella-Maris:

“De cijfers bevestigen dat refillen voor steeds meer klanten een natuurlijk onderdeel van hun routine wordt. Refill is voor ons geen eenmalige campagne, maar een vaste pijler van het merk. In januari zetten we dit extra in de spotlight – om te laten zien hoe toegankelijk en aantrekkelijk refillen is, én dat luxe en duurzaamheid moeiteloos samengaan.”

Refill Bar & retailstrategie: boutiques als hart van de groei



De Marie-Stella-Maris boutiques vormen een essentieel onderdeel van de merkbeleving én van de refillstrategie. Het merk beschikt inmiddels over 16 boutiques in Nederland en 2 in België. Elke Marie-Stella-Maris boutique is uitgerust met een Refill Bar waar klanten hun favoriete producten direct kunnen bijvullen.

Deze plekken functioneren als servicepunt, community hub én belangrijke driver voor herhaalbezoek. Ze vergroten loyaliteit, maken duurzaam consumeren aantrekkelijk én bieden een tastbare ervaring die het merk onderscheidt. In 2026 opent het merk meerdere nieuwe boutiques in Nederland en België, wat de fysieke toegankelijkheid van de Refill Bar verder vergroot en de internationale groei ondersteunt.

Deze strategie sluit aan bij de koers die in 2025 werd versneld met de aanstelling van Kika Buhrmann als CEO. Na een 17-jarige internationale carrière bij Nespresso brengt zij diepgaande ervaring in merk- en groeistrategie mee. Onder haar leiding verstevigt Marie-Stella-Maris de positie als premium lifestylemerk én wordt refill verankerd als structurele pijler van de internationale expansie.

Join the Refillution: voordelen die refillen vanzelfsprekend maken

Tijdens Join the Refillution vestigt Marie-Stella-Maris extra aandacht op de refill voordelen die het hele jaar door gelden in alle boutiques en online:

• 30% voordeel op alle refills aan de Refill Bar

• 50% voordeel voor Club Marie-leden aan de Refill Bar

• 20% blijvend voordeel via de Refill Subscription, waardoor refillen thuis net zo

vanzelfsprekend wordt als in de boutique

Daarnaast blijven refillverpakkingen zowel in de boutiques als online verkrijgbaar, zodat klanten in heel Nederland, België en andere markten eenvoudig thuis kunnen refillen, ongeacht locatie.

Duurzame én sociale impact

Refillen vermindert plasticgebruik, CO₂-uitstoot en energiegebruik aanzienlijk. Maar duurzaamheid is slechts één kant van de missie. Marie-Stella-Maris is een social-impactmerk met een duidelijke missie: wereldwijd zoveel mogelijk mensen toegang geven tot schoon drinkwater, hygiëne en sanitaire voorzieningen. Sinds de start heeft het merk meer dan 135.000 mensen geholpen aan structurele toegang tot schoon water. De ambitie voor de komende jaren is helder: doorgroeien naar 1 miljoen mensen.

Beeld: Tom Bremer