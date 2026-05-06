Het Amsterdamse adviesbureau Assets Only breidt uit met integrale ESG-dienstverlening. Het bureau, gespecialiseerd in risk- en compliancevraagstukken, wil organisaties helpen om toenemende duurzaamheidswetgeving niet alleen aantoonbaar na te leven, maar ook strategisch te benutten.

De uitbreiding komt op een moment dat organisaties door de groeiende ESG-regelgeving zoeken naar een nieuwe balans tussen transparantie, waardecreatie voor de lange termijn, een focus op operationele risico’s die op kortere termijn een rol spelen en financiële prestaties. Dit is niet eenvoudig, omdat de strategische omgeving en de wetgeving zelf voortdurend in beweging zijn en grip op ESG samenhangt met het totale bedrijfsmodel.

Bewezen aanpak

Om organisaties hierbij te ondersteunen zijn specialisten Tim Linger en Sander van Gelderen als Associate Partners toegetreden tot Assets Only. “ESG is een relatief nieuw vakgebied en de wetgeving is nog volop in ontwikkeling”, zegt Linger. “Benodigde informatie moet op uniforme wijze uit de volle breedte van de bedrijfsvoering en van ver in de keten komen. Wij hebben daarvoor een bewezen aanpak ontwikkeld die vanuit de juiste kaders aanpassingen in proces, tooling en data orkestreert.”

“We helpen organisaties om hun ESG-informatiefundament op orde te krijgen, zodat ze kunnen verantwoorden, risico’s zichtbaar worden en waarde gehaald kan worden uit data”, vervolgt Van Gelderen.

Data als sleutel

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe dienstverlening is datamanagement. ESG-rapportages vereisen grote hoeveelheden gegevens uit uiteenlopende bronnen, variërend van energiegebruik en emissies tot personeelsdata en keteninformatie. “Zelfs wanneer alle benodigde informatie is verzameld, blijven kwaliteit en meetbaarheid vaak een uitdaging”, zegt Van Gelderen. “Onze aanpak richt zich daarom sterk op datamanagement, informatieanalyse en systeemintegratie, zodat organisaties betrouwbare inzichten krijgen.”

Linger vult aan dat de waarde van ESG niet alleen ligt in het voldoen aan regels, maar juist in de strategische inzichten die de data opleveren. “Kredietrisico’s worden bijvoorbeeld niet langer alleen berekend op basis van financiële cijfers. Het is onze insteek om vanuit je duurzaamheidsdata tot heldere financiële businesscases te komen.”

Volgens Managing Partner Reinier Roosen voegen Linger en Van Gelderen daarmee een onderscheidende factor toe voor organisaties: “Een duurzame strategie is geen idealisme, maar goed ondernemerschap. ESG écht integreren betekent bouwen aan weerbaarheid, reputatie en langetermijnwaarde.”

