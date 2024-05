Flora Professional komt met een nieuwe plantaardige ijsmix. Een veelzijdig zuivelalternatief voor professionals die op zoek zijn naar zuivel- en allergeenvrije mogelijkheden die alle gasten zal aanspreken.

Nu 42% van de consumenten wereldwijd een flexitarisch dieet volgt, introduceert Flora Professional een ijsmix die voldoet aan een breed scala van dieetwensen. Het is ontwikkeld als een een-op-een vervanging voor ijs op basis van zuivel, die dezelfde ervaring biedt en de zintuigen prikkelt zonder in te leveren op smaak, aroma en mondgevoel. Een textuur zo zacht en een smaak zo vol dat de zuivel niet gemist zal worden.

De ijsmix van Flora Professional (Upfield) is de ideale basis voor softijs en gelato, en kan worden geserveerd in de standaard vanillesmaak, of gemengd worden met verse ingrediënten en toppings. Het is ook de ideale basis voor het creëren van populaire smaken zoals chocolade, aardbei of banaan, of een unieke smaak zoals stroopwafel. Het product is ontzettend eenvoudig in gebruik en vereist geen speciale apparatuur, elke professionele softijs- en gelato machine is geschikt voor de ijsmix van Flora Professional.

“De nieuwe ijsmix van Flora Professional is een overtuigende vervanger voor ijsmixen op basis van zuivel, het is een heerlijk ijsje op plantaardige basis. Het toevoegen van verse ingrediënten aan de ijsmix is alles wat nodig is om de perfecte gelato te maken, precies zoals je gewend bent. De zachte textuur en fantastische smaak maken het een goede aanvulling op elk menu!” zegt Pim Otten, Advisor Gelato & Pastry bij Carpigiani Ambachtelijk Benelux.

De plantaardige ijsmix van Flora Professional is gemaakt om aan de wensen van de professionele keuken te voldoen en ondersteunt professionals in het naleven van hun ESG-eisen, waardoor het een klimaatbewuste keuze is om alle gasten te bedienen zonder dat daar complexe veranderingen voor nodig zijn. Bereid je voor om heerlijk, plantaardig ijs te serveren dit seizoen, waar iedereen van kan genieten!