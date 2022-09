Vanaf nu is Chocomel ook verkrijgbaar in een plantaardige variant. Het merk komt hiermee tegemoet aan de groeiende vraag naar plantaardige producten. Chocomel Plant-based is een plantaardige drank gemaakt op basis van cashewnoot en erwt. Chocomel-liefhebbers die willen variëren kunnen nu ook genieten van ‘De enige èchte’, zonder in te leveren op de smaak die men van Chocomel gewend is.

Smaaktest

De lancering van Chocomel Plant-based is een grote stap voor het merk, vanwege de uitdaging om trouw te blijven aan de smaak die men al sinds 1936 van ‘De enige èchte’ gewend is. Chocomel testte daarom dranken op basis van verschillende plantaardige ingrediënten en legde deze voor aan een smaakpanel. Een basis van cashewnoot en erwt bleek de juiste formule: 97% van het smaakpanel gaf na het proeven aan dat het product voldoet aan de hoge verwachtingen.

Dustin Woodward, Managing Director FrieslandCampina Nederland: “We komen graag tegemoet aan de wens van veel consumenten om zuivel en plantaardige producten naast elkaar te gebruiken. Als voedingsbedrijf met een sterke kern in zuivel versterken we daarom ook ons plantaardige assortiment. Na een intensief testproces is het ons gelukt om voor de bekende smaak van Chocomel een perfecte plantaardige formule te ontwikkelen. Zo blijft ‘De enige échte’ echt voor iedereen.”

Zuivel- én plantaardig assortiment

Een gevarieerd en gebalanceerd dieet is belangrijk. Daarom maakt FrieslandCampina naast producten van melk ook producten die afkomstig zijn van plantaardige ingrediënten als het daarmee voorziet in de behoefte van de consument, voor zowel professioneel gebruik als thuis op de keukentafel. Deze producten zijn verkrijgbaar onder verschillende merken. Zo lanceerde Friesche Vlag eerder dit jaar Barista Haver, een opschuimbare haverdrank gemaakt van 100% plantaardige ingrediënten.

Chocomel Plant-based is vanaf nu verkrijgbaar bij Picnic en vanaf half oktober bij alle supermarkten. Bezoek voor meer informatie www.chocomel.com.