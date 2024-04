Oatly, ‘s werelds grootste en oorspronkelijke producent van haverdrank, lanceert de Oatgurt, een plantaardig alternatief voor yoghurt. In Nederland zijn we namelijk kampioen zuivel eten: maar liefst 81% van de Nederlanders eet wekelijks zuivel, waarvan 34% op dagelijkse basis.’1 Hierin is de Oatgurt een bewuste keuze en perfecte kickstart van je dag, maar natuurlijk lekker op élk moment. Net als met klassieke yoghurt, bevat Oatly’s Oatgurt miljoenen levende bacteriën, vitaminen en mineralen die zorgen voor een typische zure smaak.

Levende yoghurtbacteriën

Voor iedereen die de woorden ‘levende yoghurtbacteriën’ twee keer moet lezen: dat begrijpen we helemaal! Oatgurt is gemaakt van haver en bij het fermenteren van de haverbasis komen er bacteriën vrij die goed zijn voor je darmflora. Het product is 100% vrij van dierlijke ingrediënten, die over het algemeen een grotere klimaatimpact hebben dan plantaardige ingrediënten.’2 Oatly laat met de Oatgurt zien hoe gemakkelijk het is om smaakvolle plantaardige opties in het dagelijkse leven te integreren. Het merk zorgt hiermee voor meer plantaardige keuze in de supermarkt.

Met de nieuwe Oatgurts breiden we ons assortiment plantaardige producten op basis van haver verder uit. Hiermee creëren we nog meer keuze voor consumenten die geen dierlijke zuivel willen of kunnen consumeren. We zijn bijzonder trots op de natuurlijk frisse smaak en de romige textuur. We zien veel potentieel in Nederland omdat veel mensen hier graag ontbijten met yoghurt, en steeds vaker kiezen voor een duurzaam plantaardig alternatief.”, aldus Christiaan van Doornik, Managing Director van Oatly Benelux.

Plantaardig lekker

De Oatgurt Naturel ongezoet is alles wat je zoekt in een plantaardig yoghurt-alternatief: romig en met een lichtzure smaak. Perfect voor in je muesli, smoothies, als dip of voor bij koken of bakken. Een vertrouwde textuur vol met calcium, jodium, vitamine D en vitamine B12. Het product is te verkrijgen in drie smaken: naturel ongezoet, vanille en bosbes, in bakjes van 350 gram. De kleurrijke verpakking is recyclebaar en heeft geen extra plastic deksel. Oatly’s Oatgurt is onder andere verkrijgbaar bij de Albert Heijn.