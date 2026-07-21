Wubbo Ockels Innovatieprijs event

Op vrijdag 13 november vindt de finale van de Wubbo Ockels Innovatieprijs 2026 plaats bij de Groene Afslag in Bussum. Vanaf 16.00 uur gaan de finalisten de strijd met elkaar aan om de felbegeerde prijzen. We sluiten de avond feestelijk af met een diner en borrel. Ben jij er ook bij?

Astronaut en duurzaamheidspionier Wubbo Ockels was een toonbeeld van innovatief denken, met vele oplossingen voor een duurzame planeet. Om zijn gedachtegoed springlevend te houden, is de Wubbo Ockels Innovatieprijs in het leven geroepen. Een unieke prijs die talent stimuleert om duurzame impact op onze planeet te maken. Iedereen met een impactvolle innovatie kan tot en met 16 oktober 2026 meedingen. Op 13 november 2026 is de finale en worden de drie winnaars bekend gemaakt. Zij krijgen hulp bij het verder brengen van hun innovatie en maken kans op een geldbedrag van in totaal € 50.000.

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