Duurzame Dinsdag 2026

De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag. Een bijzondere dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Het kabinet neemt op deze dag de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van onze samenleving. De meest duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën en initiatieven maken kans op prijzen en de mogelijkheid om het idee of initiatief een extra impuls te geven.
Tijdens deze bijzondere dag staan er drie dingen centraal:
- Het overhandigen van de Duurzame Dinsdag-koffer aan het kabinet en uitreiking van de prijzen
- De uitreiking van het duurzame lintje
- De duurzame troonrede
