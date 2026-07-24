Lunch webinar: Duurzaamheidscommunicatie en de Empco

Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda. Maar hoe zorg je ervoor dat je duurzaamheidscommunicatie niet alleen overtuigt, maar ook feitelijk klopt en juridisch standhoudt? Op 3 september organiseert Every samen met Wisse Kommunikatie een gezamenlijk webinar over duurzaamheidscommunicatie en de nieuwe Europese richtlijn EmpCo (Empowering Consumers for the Green Transition).

We bespreken onder meer:

🔹 waarom duurzaamheidscommunicatie steeds belangrijker wordt;

🔹 wat EmpCo betekent voor duurzaamheidsclaims;

🔹 hoe je claims concreet, controleerbaar en geloofwaardig maakt;

🔹 welke risico’s organisaties lopen met onvoldoende onderbouwde communicatie;

🔹 en hoe betrouwbare ESG-data de basis kan vormen voor een sterk duurzaamheidsverhaal.

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