Rooftop Symposium & Festival

De evolutie van het dak: 10 jaar revolutie

In tien jaar tijd is het Nederlandse daklandschap ingrijpend veranderd. Waar de beweging ooit begon met traditionele groene daken, staat de markt nu in het teken van multifunctionele, waterbergende, energieopwekkende en hoogst biodiverse daksystemen. Tijdens het jubileumsymposium met het thema ‘De evolutie van het dak: 10 jaar revolutie’ staat de vraag centraal: waar komen we vandaan, wat hebben we geleerd, en welke stappen zijn nodig voor daken van de toekomst? Hoe zorgen we met daken voor leefbare steden: voor mens én dier?

Programma: van verdieping tot festival vibes

Bezoekers kunnen rekenen op een veelzijdig programma vol kennisdeling, netwerkmogelijkheden en beleving op hoogte. Tickets zijn te krijgen voor alleen het ochtend- middag- of avondprogramma óf voor heel de dag.

Inspiratie & kennis: Toonaangevende keynotes: van ecoloog Luc Hoogestein en Eva Drukker en meer, verdiepende break-outsessies en de uitreiking van de Rooftop Awards 2026. Aanmelden voor de awards kan nog tot eind augustus.

Toonaangevende keynotes: van ecoloog Luc Hoogestein en Eva Drukker en meer, verdiepende break-outsessies en de uitreiking van de Rooftop Awards 2026. Aanmelden voor de awards kan nog tot eind augustus. Innovatiepitches & inspiratiemarkt: Innovatiepitches waar koplopers hun nieuwste daktechnologieën presenteren. Aanmelden voor de pitches kan nog tot eind augustus.

Innovatiepitches waar koplopers hun nieuwste daktechnologieën presenteren. Aanmelden voor de pitches kan nog tot eind augustus. Festival op het dak: Voorafgaand en aansluitend op het inhoudelijke programma transformeert het symposium in een festival op hoogte. Met een dakentour, eten, muziek, een morning rave met ontbijt én een openluchtfilm op het dak beleven bezoekers de mogelijkheden van de vijfde gevel in al haar facetten.

Kijk op https://www.rooftoprevolution. nl/het-rooftop-symposium/ voor meer informatie en het kopen van tickets.