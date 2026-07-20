Start KIEM-programma: duurzame impact realiseren binnen jouw organisatie

Wil jij als duurzaamheidsprofessional meer impact maken en duurzaamheid daadwerkelijk verankeren binnen jouw organisatie? Het KIEM-programma van 2BHonest is ontwikkeld voor professionals die niet alleen willen inspireren, maar vooral willen realiseren. KIEM staat voor Knowledge, Implementation, Engagement & Management: de vier bouwstenen die nodig zijn om duurzaamheidsambities om te zetten in concrete en meetbare resultaten.

Tijdens dit praktijkgerichte programma werk je in een groep gelijkgestemde professionals aan een eigen duurzaamheidsinitiatief binnen jouw organisatie. Zo pas je de opgedane kennis direct toe in de praktijk en creëer je vanaf dag één zichtbare impact.

Voor wie?

Het KIEM-programma is bedoeld voor duurzaamheidsprofessionals die hun kennis willen verdiepen, hun veranderkracht willen vergroten en duurzaamheid steviger willen verankeren binnen hun organisatie. Het programma is met name geschikt voor professionals die verantwoordelijk zijn voor ESG, duurzaamheid, MVO of de implementatie van duurzame initiatieven.

Wat levert deelname op?

Inzicht in actuele ESG-ontwikkelingen, wet- en regelgeving en duurzaamheidstrends.

Handvatten om duurzaamheidsinitiatieven succesvol te implementeren.

Vaardigheden om stakeholders te betrekken en draagvlak te creëren.

Een sterk netwerk van duurzaamheidsprofessionals uit verschillende sectoren.

Begeleiding van ervaren duurzaamheidsexperts en consultants.

Een concreet duurzaamheidsproject dat direct waarde toevoegt aan jouw organisatie.

Programma-opbouw

Het programma bestaat uit vijf interactieve sessies, aangevuld met een intake en outtake:

1.De Wereld van Duurzaamheid

Inzicht in het ESG-landschap, de EU Green Deal, CSRD en andere relevante ontwikkelingen. Daarnaast leer je hoe organisaties zich positioneren binnen de duurzaamheidstransitie.

2.Klimaat

Leer hoe je een CO₂-voetafdruk berekent, reductiedoelstellingen formuleert en een effectieve klimaatstrategie ontwikkelt.

3.Duurzaam Inkopen

Krijg inzicht in duurzame ketens, circulair ondernemen en het verduurzamen van inkoopprocessen.

4.Engagement & Business Case

Ontwikkel vaardigheden op het gebied van verandermanagement, stakeholderbetrokkenheid en het opbouwen van een sterke business case voor duurzaamheid.

5.KIEM Business Fair

Presenteer jouw duurzaamheidsinitiatief aan mededeelnemers, sponsors en andere duurzaamheidsprofessionals tijdens een inspirerende afsluiting van het programma.

Leren van experts

Gedurende het programma delen ervaren duurzaamheidsleiders uit organisaties zoals Crisp, Dura Vermeer, Signify, Enexis en ERA Contour hun kennis en praktijkervaringen. Daarnaast word je begeleid door de duurzaamheidsexperts van 2BHonest.

Waarom KIEM?

Omdat duurzame verandering niet alleen draait om kennis, maar vooral om implementatie. KIEM helpt professionals om duurzaamheid concreet te maken, mensen mee te krijgen en blijvende verandering te realiseren binnen hun organisatie. Je ontwikkelt jezelf tot aanjager van de duurzaamheidstransitie en leert hoe je ambities omzet in actie.

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