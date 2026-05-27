Hoe blijf je als transitieleider vooruitgaan in een wereld die duurzaamheid vraagt maar weerstand biedt? Deze vraag staat centraal op 31 augustus. Voor professionals die midden in een transitie staan. Die de urgentie voelen, de richting kennen, en toch vastlopen.

Voortbouwend op het succes van de lancering van TransMissie lanceren NewForesight en Nyenrode Business Universiteit nu Leaders in Transition. Een netwerk en leerplatform voor transitieleiders in bedrijfsleven, overheid, finance en maatschappelijke organisaties.

We presenteren de nieuwste inzichten op het gebied van Transitieleiderschap, direct toepasbaar in je eigen context. We gaan het eerlijke gesprek aan met peers die dezelfde arena kennen. En we bouwen de community voor leiders die weten dat doorgaan zoals het nu gaat geen optie is.

Deelname is gratis. Maximaal 300 plekken. Vol is vol.

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