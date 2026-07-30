NTS-meeting Kritieke Grondstoffen: samenwerken aan de grondstoffenhub van de toekomst

Nederland heeft de ambitie om in 2035 dé circulaire grondstoffenhub van Noordwest-Europa te zijn voor duurzame en kritieke grondstoffen. Om die ambitie waar te maken zijn innovatieve procestechnologieën, sterke waardeketens en nauwe samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden essentieel. Daarom organiseren de VNCI, ISPT, Port of Rotterdam en het Centre for Materials & Resilience op dinsdag 25 augustus 2026 de NTS-meeting Kritieke Grondstoffen. Tijdens deze interactieve bijeenkomst krijg je inzicht in de technologische ontwikkelingen die nodig zijn om de beschikbaarheid van kritieke grondstoffen veilig te stellen en de Nederlandse en Europese waardeketens te versterken.

De bijeenkomst staat in het teken van het NTS-innovatieprogramma Kritieke Grondstoffen, dat voortkomt uit de Nationale Technologiestrategie (NTS). Je hoort meer over de rol van procestechnologie bij het realiseren van een circulaire grondstoffenhub en je krijgt een overzicht van de kansen en uitdagingen in verschillende waardeketens.

We gaan ook in op de ontwikkeling van waardeketens voor onder meer neodymium, lithium/zouten, vanadium/mangaan en end-of-life zonnepanelen. Daarbij komen vraagstukken aan bod zoals grondstofzekerheid, marktontwikkeling, opschaling van technologieën en de maatschappelijke gevolgen als er geen oplossingen worden gevonden.

Tijdens de break-outsessies gaan deelnemers met elkaar in gesprek over technologische kansen, het creëren van waarde binnen de keten en manieren om vergunningstrajecten te versnellen. Uiteraard is er volop gelegenheid om te netwerken met bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van kritieke grondstoffen.

Doelgroep

Bedrijven en kennisinstellingen die bezig zijn met kritieke grondstoffen

Programma

13.00 – 14.15 uur | Welkomstwoord door Irene ten Dam (ISPT)

Toelichting op de NTS-Actieagenda Procestechnologie: Circulaire grondstoffenhub van Noordwest-Europa (Marco Waas, Nobian)

Port of Rotterdam en kritieke grondstoffen (Eva Verschoor, Port of Rotterdam)

Overzicht en inzichten in de benodigde procestechnologie voor kritieke grondstoffen (Steef Steeneken, Butter Bridge)

Discussie over vervolgstappen met Marco Waas, Eva Verschoor, Steef Steeneken en Benjamin Sprecher (Centre for Materials & Resilience)

14.15 – 14.45 uur | Pauze

14.45 – 15.45 uur | Introductie en uitdagingen bij de ontwikkeling van waardeketens voor neodymium, lithium/zouten, vanadium/mangaan en end-of-life zonnepanelen

Waardepropositie en toegevoegde waarde

Zekerheid van grondstoffenaanvoer

Marktontwikkeling

Maatschappelijke gevolgen als oplossingen uitblijven

Opschaling binnen een bestaand ecosysteem

15.45 – 16.45 uur | Break-outsessies

Technologische kansen

Hoe creëren we waarde voor alle partijen in de waardeketen?

Versnelling van vergunningstrajecten

16.45 – 17.00 uur | Samenvatting en vervolgstappen, gevolgd door een netwerkborrel