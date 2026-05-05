WadNext Conference: ‘Creating balance and making real progress for sustainable tourism’

Van 7 tot en met 9 september vindt op Ameland de meerdaagse conferentie WadNext plaats. De provincie Fryslân organiseert het evenement om professionals uit beleid, ondernemerschap en onderzoek samen te brengen rond de vraag hoe toerisme kan bijdragen aan natuur, gemeenschap en economie.

De conferentie richt zich op duurzaam en regeneratief toerisme, met het Waddengebied als centrale leeromgeving. Dit UNESCO Werelderfgoed vormt volgens de organisatie een ideale plek om de balans tussen leefbaarheid, natuur en economische ontwikkeling te onderzoeken. Tijdens WadNext wordt de Europese Duurzame Toerisme-strategie vertaald naar de regionale praktijk.

Programma

Het programma bestaat uit lezingen van experts, praktijkverhalen van (internationale) ondernemers en verdiepende sessies over toekomstbestendig toerisme. Een van de sprekers is Ilektra Kouloumpi, die ingaat op de zogenoemde doughnut economy, waarin menselijk en ecologisch welzijn leidend zijn voor economische groei.

Wat kun je allemaal verwachten?

Inhoudelijke bijdragen van toonaangevende experts

Praktijkverhalen van (internationale) ondernemers vanuit ervaring met regeneratieve principes, zoals award winnend festivals en ervaren duurzaamheidadviseurs

Verdieping over zoeken naar balans met behoud van leefbaarheid

Expedities over het eiland langs verrassende innovatieve projecten

Doelgroep

WadNext is bedoeld voor bestuurders, regio’s, onderzoekers en andere professionals die werken aan duurzame transities en kennis willen delen met nationale en internationale partners. De initiatiefnemers benadrukken dat het Wad niet slechts decor is, maar actief wordt ingezet als leer- en experimenteeromgeving.

Meer informatie en aanmelden kan via www.wadnext.com. WadNext is een initiatief van de provincie Fryslân, in samenwerking met onder meer Merk Fryslân.