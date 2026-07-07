Werkconferentie Duurzaamheidsverslaggeving & Assurance

Op maandag 14 september organiseren NBA en Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) voor de derde keer deze werkconferentie, voorheen getiteld CSRD Reporting & Assurance. Zo verbreden we de inhoud van de werkconferentie van CSRD naar vrijwillige duurzaamheidsrapportage en assurance.

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Tijdens deze derde Werkconferentie bouwen we samen met vakgenoten en stakeholders verder aan betrouwbare én relevante duurzaamheidsinformatie. Deze dag (10.00-17.00) draait om het uitwisselen van nieuwe kennis en ervaring. Wat leren we van het tweede jaar waarin ondernemingen een CSRD-jaarverslag hebben uitgebracht en van de assurance hierbij? Hoe kunnen bedrijven – en hun accountants – zich voorbereiden die vanaf boekjaar 2027 CSRD-plichtig zijn? Wat zijn na alle wijzigingen in Europese en Nederlandse wetgeving nu de huidige verplichtingen? Wat levert vrijwillig rapporteren op voor kleinere organisaties en hoe zien de recentste verslaggevings- en assurance-standaarden eruit?

In diverse deelsessies zoomen we in op specifieke onderwerpen zoals de aangepaste ESRS, de VSME (toekomstig: VSRS) en ISSA 5000, naast uiteraard best practices, AI en thema’s als biodiversiteit, circulariteit en (de hieraan verbonden) financiële risico’s. In drie rondes ga je in deze deelsessies zowel vaktechnisch als praktijkgericht met elkaar in gesprek.

Wil je toekomstige vereisten en verplichtingen een stap voor zijn? Je duurzaamheidsrapportage strategisch inzetten voor een toekomstbestendige onderneming? Starten met rapportage voor je ketenpartners? Wil je je kennis vergroten van duurzaamheidsverslaggeving en assurance?

Kom dan naar deze Werkconferentie van de NBA in samenwerking met de Raad voor de Jaarverslaggeving, op maandag 14 september aanstaande bij het NBC in Nieuwegein. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Programma

09.00 | Inloop

| Inloop 10.00 | Opening en kennismaking door Eva Eijkelenboom (RJ) en Usha Ganga (NBA)

| Opening en kennismaking door Eva Eijkelenboom (RJ) en Usha Ganga (NBA) 10.20 | In gesprek met Bianca de Jong-Muhren (voorzitter NBA) en Gerard van Santen (voorzitter RJ) over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving en assurance en de gevolgen daarvan voor rapporterende ondernemingen en accountants.

| In gesprek met Bianca de Jong-Muhren (voorzitter NBA) en Gerard van Santen (voorzitter RJ) over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving en assurance en de gevolgen daarvan voor rapporterende ondernemingen en accountants. 11.15 | Ronde 1 deelsessies

| Ronde 1 deelsessies 12.15 | Lunch

| Lunch 13.15 | Ronde 2 deelsessies

| Ronde 2 deelsessies 14.15 | Theepauze

| Theepauze 14.45 | Ronde 3 deelsessies

| Ronde 3 deelsessies 16.00 | Plenair slotdeel, met onder andere Willem Schramade over integrale waarde en de ‘future-proof-ratio’ en een paneldiscussie onder leiding van Wim Bartels (Deloitte) over de visie op de toekomst van duurzaamheidsverslaggeving en assurance.

| Plenair slotdeel, met onder andere Willem Schramade over integrale waarde en de ‘future-proof-ratio’ en een paneldiscussie onder leiding van Wim Bartels (Deloitte) over de visie op de toekomst van duurzaamheidsverslaggeving en assurance. 16.50 | Afsluiting

| Afsluiting 17.00 | Netwerken en tijd voor een drankje

Deelsessies

N.B.: de precieze inhoud van de deelsessies volgt binnenkort.

Reporting



Aanpassingen ESRS’n n.a.v. Omnibus De Nederlandse implementatiewetgeving van CSRD CSRD best practice Duurzaam ondernemen in het mkb: de VSME en meer Verslaggeving over biodiversiteit Verslaggeving over circulariteit Verslaggeving over mensenrechten in de keten Anticipated financial effects: rapporteren over onzekerheid Duurzaamheidsdata & AI

Assurance



Wat kan Wave 2 leren van de assurance bij Wave 1 over boekjaren 2024 en 2025? Het assurance-rapport bij duurzaamheidsinformatie ISSA 5000: implementatie en toepassing in NL Financiële risico’s en assurance De samenstelverklaring bij VSME

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