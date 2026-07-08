NPVI-Connect! 2026: De industrie van morgen. Krachtige ketens, duurzame keuzes

Duurzaamheid, weerbaarheid en investeringsvermogen gaan hand in hand in een industrie die zijn energie- en grondstoffenvraag duurzaam, energiezuinig en circulair inricht. Het jaarcongres van NPVI belicht de rol van de ketens in de industriële transitie.

De industriële keten is zo sterk als de zwakste schakel en kent een sterke onderlinge afhankelijkheid. Het eindproduct van de één is grondstof voor de ander. Bovendien koppelt een aantal van die ketens warmte producerende processen aan warmte vragende processen. Waardoor ze energetisch zeer efficiënt zijn. Maar bedrijven vormen ook een keten met afnemers tot aan consumenten toe.

Schakels onder druk

Hoge energie- en grondstofprijzen, complexe internationale markten en wijzigende geopolitieke verhoudingen hebben nadelige gevolgen voor een aantal belangrijke schakels in de ketens. Bedrijven schalen hun productie af, overwegen uit Nederland te vertrekken of sluiten zelfs hun poorten. Dit is geen goed nieuws voor de Nederlandse economie en uiteindelijk ook ongunstig voor onze strategische positie.

Nieuwe groene schakels in de keten hebben de slagkracht en marktaandeel van de bestaande bedrijven nodig om tot bloei te komen. Terwijl de bestaande ketens de wendbaarheid en innovatiekracht van nieuwkomers nodig hebben in de energie- en grondstoffentransitie. Deze transitie heeft dan ook alleen kans van slagen als oude en nieuwe schakels samenwerken.

Samen verder

Industrie, overheden en andere stakeholders zullen dan ook met elkaar in gesprek moeten gaan over de ruimte die ontstaat tussen duurzame doelstellingen en overleven in de dagelijkse praktijk. Over lange termijnresultaten versus de waan van de dag. Welke speling kan de ketting aan, zonder dat hij breekt.

En het vraagt meer dan gesprek alleen. Het vraagt ook om dappere keuzes. Keuzes in beleid, keuzes in investeringen én financiering, keuzes voor afnemers om te (blijven) kiezen voor duurzame alternatieven. Ook als deze op korte termijn duurder zijn.

Programma

09:00 uur Inloop en netwerken 10.00 uur Plenair programma In gesprek met minister Stientje van Veldhoven (KGG), Staatssecretaris Annet Bertram (I&W) en industrie 11:00 uur Pauze en netwerken 11:30 uur Break-out sessies ronde 1 Met onder andere break-outs van de 6 regionale industrieclusters 12:30 uur Lunch en netwerken 13:45 uur Break-out sessies ronde 2 14:45 uur Pauze en netwerken 15:15 uur Plenair programma In gesprek met onder andere staatssecretaris Jo-Annes de Bat (KGG) 16:15 uur Borrel

Ruimte om te netwerken

Tijdens NPVI-Connect! bieden we ruimte in de foyers van ’t Spant om je in contact te brengen met experts die je verder kunnen helpen bij je verduurzamingsplannen. Hou de site in de gaten. Binnenkort delen we met welke experts je een afspraak kunt maken over bijvoorbeeld financiering, subsidies, vergunningen of wet- en regelgeving.

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