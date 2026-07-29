Webinar: kunt u subsidie krijgen voor een energiehub?

Wilt u samen met andere ondernemingen een energiehub opzetten of uitbreiden? Met de subsidie Onderzoek Energiehubs (EHUB) onderzoekt u de mogelijkheden. Ontdek hoe de subsidie werkt. En hoe u EHUB-subsidie aanvraagt. Meld u aan voor dit webinar voor meer informatie.

Voor wie?

Dit webinar is voor u als u:

plannen heeft om een energiehub op te zetten;

een bestaande energiehub wilt uitbreiden;

wilt weten hoe u subsidie krijgt voor uw onderzoek.

Uw onderneming verduurzamen met een energiehub

Een energiehub biedt uw onderneming unieke kansen. U werkt samen met andere ondernemingen om energie slimmer te gebruiken. Zo verduurzaamt u uw onderneming en groeit u door, ook bij netcongestie. Met de EHUB-subsidie kunt u geld krijgen om de mogelijkheden te onderzoeken via een scan of studie.

Tijdens het webinar geven het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitleg over de subsidie. U krijgt antwoord op de volgende vragen:

Wat is de hoogte van de subsidie?

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Aan welke voorwaarden moet mijn onderneming voldoen?

Hoe dien ik een aanvraag in?

Wat is het doel van de subsidie?

Ook kunt u vragen stellen.

Deelname is gratis.

Organisatoren:

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

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