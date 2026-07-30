EV Experience 2026

Wanneer

24/09/2026 - 26/09/2026    
10:00 - 17:00
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Waar

MASCOT Circuit Zandvoort
Burgemeester van Alphenstraat 108, Zandvoort, 2041 KP
EV Experience 2026

De EV Experience vindt op 24, 25 en 26 september 2026 plaats op MASCOT Circuit Zandvoort en brengt alle vormen van mobiliteit, wagenparkbeheerders, energiebedrijven, MKB’ers en overheden samen. Bezoekers maken proefritten met EV’s (Electric Vehicles), bedrijfswagens, e-bikes, motoren, LEV’s en E-Trucks. Het heilige asfalt van het circuit wordt ingezet om de beleving van een proefrit nog meer kracht bij te zetten. Alle EV’s staan klaar in de pitstraat om zelf een proefrit mee te maken. Via kennissessies en workshops worden de bezoekers volledig op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op EV-gebied, subsidiemogelijkheden en veranderende wetgeving rondom duurzame mobiliteit.

Op donderdag 24 en vrijdag 25 september 2025 is de EV Experience exclusief geopend voor de zakelijke markt. Workshops en kennissessies zijn puur gericht op doelgroepen als…

  • Fleet Owner, Fleet Manager, Lease Manager
  • Mobiliteits Manager, HR Manager
  • E- Commerce bedrijf, Pakket- en Besteldienst
  • Logistiek Dienstverlener
  • Directeur Eigenaar van MKB
  • Overheidsinstelling, Gemeente en Aanbesteder
  • Taxi Branche

Op zaterdag 26 september zijn naast alle experiences ook workshops gericht op de zakelijke en particuliere (private) leaserijders, consumenten en EV-enthousiastelingen.

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