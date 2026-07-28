SustainConnect 2026 NL

Bij SustainConnect slaan wij de brug tussen duurzaamheid en business. met topsprekers uit Europa en de Verenigde Staten. Een congres dat u niet mag missen. Naast de inhoudelijke presentaties is er ook veel gelegenheid tot het netwerken en vooral kennisdeling op internationaal niveau. Want niet alleen de sprekers zijn internationaal, de bezoekers komen uit Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk.

Wij verwachten deelnemers uit Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. Verzekeraars, leasemaatschappijen, fleetowners, automotive bedrijven, consumenten organisaties, overheden, etc.

Ontmoet collega’s uit andere landen, ontmoet collega’s uit uw eigen land, ontmoet oude vrienden en maak nieuwe vrienden.

Gedurende het evenement professionele tolken aanwezig. De vertalingen worden via uw eigen mobiele telefoon aangeboden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk een koptelefoon of oortjes mee te nemen. De beschikbare vertalingen zijn Engels-Frans en Frans-Engels. Bij het ontvangen van uw badge ontvangt u aanvullende informatie over het gebruik van de tolk-app. De vertalingen worden verzorgd door professionele tolken en zijn geen AI-gegenereerde vertalingen.

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