Cradle to Cradle Café: De prijs van de toekomst – ontwerpen voor waarde die terugkomt

Elke keuze die we vandaag maken, werkt door in de toekomst — niet alleen als waarde, maar ook als kosten. Klimaatschade, hittestress, wateroverlast en verlies van biodiversiteit vertalen zich nu al in hogere verzekeringspremies, toenemende onderhoudskosten en afnemende gebouwwaarde. De toekomst wordt dus al afgeprijsd — maar vooral daar waar het misgaat. Wat ontbreekt, is de andere kant van de balans: de waarde van wat wél goed gaat.

Aanpasbaarheid, gezonde leefomgevingen, materiaalhergebruik en klimaatbestendigheid tellen nog nauwelijks mee in de keuzes van vandaag. We sturen op korte termijn rendement, terwijl de echte rekening verschuift naar de volgende generatie. Wat als we die logica omdraaien? Wat als we niet alleen schade doorrekenen, maar ook positieve impact waarderen — en die waarde naar voren halen in het ontwerpproces en de businesscase? In deze sessie laten we zien hoe dat vandaag al kan, binnen het bestaande systeem, met andere knoppen: anders rekenen, anders waarderen, anders beslissen.

We volgen één heldere lijn — van systeem naar gebouw naar markt — langs drie concrete lezingen.

Programma

09.30 – 10.00 uur

Ontvangst met koffie/thee

10.00 – 10.15 uur

Start programma en welkomstwoord door Marianne van der Sande (QbiQ)

10.15 – 10.45 uur

Joost Verbeek (architecten|en|en)

10.45 – 11.15 uur

Bert Krikke (Cirkelstad)

11.15 – 11.45 uur

Michon van der Salm (Drees & Sommer)

11.45 – 12.00 uur

Q&A

12.00 – 12.30 uur

Netwerklunch

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