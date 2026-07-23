Event ‘Verduurzamen bedrijventerreinen: van uitdaging naar kans’

Steeds meer bedrijventerreinen zetten concrete stappen als het om verduurzaming gaat. Niet alleen vanuit ambitie, maar ook omdat het nú nodig is. Denk aan netcongestie, stijgende energiekosten én de toenemende impact van klimaatverandering, zoals extreme regenval, hitte en droogte.

Hoe maak je van verduurzaming een slimme zet voor jouw bedrijf? En hoe werk je samen om gezamenlijk het hele bedrijventerrein te verduurzamen? Ontdek het tijdens het kennisevent Duurzaam = Slim voor gemeenten en ondernemers. Graag nodigt Provincie Zuid-Holland je uit om hierbij aanwezig te zijn op dinsdag 22 september 2026 in de Fokker Terminal in Den Haag.

Slimme samenwerkingen

Tijdens dit event laten we zien hoe verduurzaming werkt in de praktijk: haalbare oplossingen met korte terugverdientijden, slimme samenwerkingen en collectieve aanpakken zoals energiehubs of gezamenlijke investeringen. Met inspirerende sprekers, praktische tips, toepasbare inzichten en volop praktijkvoorbeelden zodat je hier direct mee aan de slag kunt.

Wie kun je verwachten op dit event?

De dagvoorzitter is niemand minder dan Marit van Bohemen !

! Keynote spreker, nu actief als scheidsrechter op het WK voetbal, is Danny Makkelie .

. Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en Innovatie van de provincie Zuid-Holland, mag uiteraard ook niet ontbreken

Deelsessies:

Er worden deelsessies gehouden met bijzondere, inspirerende sprekers. De volgende thema’s komen aan bod:

Energie (netcongestie, energiehubs, collectieve opwek, warmtetransitie);

Circulariteit (herontwikkeling, materiaalstromen);

Klimaatadaptatie (vergroening, waterbeheer);

Mobiliteit (deelconcepten, bereikbaarheid);

Drinkwater;

Samenwerken op bedrijventerreinen.

Daarnaast is er volop ruimte om ervaringen te delen en nieuwe samenwerkingen te verkennen. Laat je inspireren, ontdek kansen en sluit aan bij de beweging die bedrijventerreinen toekomstbestendig maakt.

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