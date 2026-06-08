Ronde Tafel ‘Van Business Case naar Value Case’

Van Business Case naar Value Case gaat over het verbreden van besluitvorming: niet alleen sturen op financiële opbrengsten en kosten, maar ook op maatschappelijke, ecologische en strategische waarde. In een value case worden effecten zoals CO₂-reductie, biodiversiteit, gezondheid, veiligheid, leefbaarheid, circulariteit en lange termijn-risicobeheersing expliciet gemaakt en, waar mogelijk, onderbouwd met indicatoren of monetaire waardes. Zo ontstaat een rijker gesprek over investeringen, keuzes en samenwerking. De ronde tafel verkent hoe organisaties value cases praktisch kunnen gebruiken om betere besluiten te nemen, publieke en private belangen te verbinden en transities versneld uitvoerbaar te maken.

Door wie?



Diane Zandee en Bart Brüggenwirth. Diane is als onderzoeker en docent verbonden aan Nyenrode en oprichtster van Koru Consulting. Bart is oprichter van b-open. Ze begeleiden organisaties bij de ontwikkeling van hun duurzaamheidsstrategie, Diane vanuit finance, Bart vanuit marketing. Beide zijn lid van De Zwerm.

Over de Ronde Tafel voor Inzicht, Impact en Inspiratie



De Ronde Tafel voor Inzicht, Impact en Inspiratie is een serie bijeenkomsten waarin kennis en ervaring wordt gedeeld en eigen casuïstiek wordt gewerkt met als bedoeling het creëren van beweging en positieve veranderingen. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door De Zwerm, het netwerk van Onafhankelijke Duurzaamheidsprofessionals. Elk lid van de Zwerm heeft haar eigen specialisme versterkt de anderen. Samen helpen ze bedrijven en organisaties meervoudige waarde te creëren en leveren integrale oplossingen voor klanten die duurzaamheid steviger willen verankeren in hun strategie en bedrijfsvoering.

Wat leer je?



Tijdens deze ronde tafel leer je hoe je een klassieke business case kunt verbreden naar een value case. Je krijgt inzicht in manieren om financiële, maatschappelijke en ecologische waarde in samenhang te beoordelen, zodat investeringsbesluiten niet alleen worden gebaseerd op kosten en opbrengsten, maar ook op lange termijn-impact, risico’s en strategische meerwaarde. We verkennen hoe je waarden zoals circulariteit, CO₂-reductie, biodiversiteit, gezondheid, veiligheid en leefbaarheid concreet kunt maken met indicatoren, aannames en waar mogelijk monetaire waardes. Ook bespreken we hoe een value case helpt om verschillende stakeholders rond één gedeeld besluitvormingskader te brengen.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers, MT-leden en senior duurzaamheidsmanagers van organisaties met transitie-uitdagingen. Om voldoende ruimte voor interactie te houden kunnen er maximaal 12 deelnemers aan de ronde tafel aanschuiven. Als er meer aanmeldingen zijn beoordeelt de organisatie wie er kunnen deelnemen, zodat er sprake is van een evenwichtige groepssamenstelling.

Waarom meedoen?



Een open en eerlijk gesprek met peers

Van elkaar leren en elkaar inspireren.

Je krijgt input op jouw specifieke vragen

Uitbreiden van je netwerk

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