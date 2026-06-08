De stem van Circulair Nederland

Inspirerende sprekers, aansprekende kennissessies, verrassende inzichten, en een passende locatie – dat zijn de ingrediënten voor de Dag van de Circulariteit. Hét kennis- en inspiratie evenement voor professionals die een bijdrage leveren aan de doelstellingen naar een circulaire en CO2-arme economie.

Kennissessies

De speerpunten en thema’s worden zo concreet mogelijk uitgewerkt in 25 compacte en informatieve kennissessies. Inspelend op alle relevante nationale- en regionale ontwikkelingen leveren ketenpartners, belangrijke instituten, platforms en instellingen die werken aan de circulaire economie hier een bijdrage aan.

Organisatie

Doel van de Dag van de Circulariteit

Leren en ervaren

Inspireren

Invullen van de routekaart naar 2030

Concrete en praktische thema’s

Zelf aan de slag met de thema’s

Circulair Doen en dan versnellen

Wanneer moet je deelnemen?

Als je in één dag op de hoogte wil worden gebracht van de belangrijke thema’s

Als je ketenpartners wilt ontmoeten

Als je een bijdrage wil leveren aan de klimaatdoelstellingen

Door te vertellen kunnen we versnellen!

Meer informatie