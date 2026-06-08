De stem van Circulair Nederland
Inspirerende sprekers, aansprekende kennissessies, verrassende inzichten, en een passende locatie – dat zijn de ingrediënten voor de Dag van de Circulariteit. Hét kennis- en inspiratie evenement voor professionals die een bijdrage leveren aan de doelstellingen naar een circulaire en CO2-arme economie.
Kennissessies
De speerpunten en thema’s worden zo concreet mogelijk uitgewerkt in 25 compacte en informatieve kennissessies. Inspelend op alle relevante nationale- en regionale ontwikkelingen leveren ketenpartners, belangrijke instituten, platforms en instellingen die werken aan de circulaire economie hier een bijdrage aan.
Organisatie
Doel van de Dag van de Circulariteit
- Leren en ervaren
- Inspireren
- Invullen van de routekaart naar 2030
- Concrete en praktische thema’s
- Zelf aan de slag met de thema’s
- Circulair Doen en dan versnellen
Wanneer moet je deelnemen?
- Als je in één dag op de hoogte wil worden gebracht van de belangrijke thema’s
- Als je ketenpartners wilt ontmoeten
- Als je een bijdrage wil leveren aan de klimaatdoelstellingen
- Door te vertellen kunnen we versnellen!
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