Ronde Tafel ‘Duurzame inkoop in het MKB – zonder bergen papierwerk of hoge kosten!’

Duurzame inkoop moet, maar hoe pak je het aan zonder dat het ten koste gaat van tijd, geld of overzicht? In deze Ronde Tafel delen we echt werkbare oplossingen voor mkb’ers – zonder jargon, wel met resultaat. Op 16 september brengen we een kleine groep gelijkgestemden samen om concreet aan de slag te gaan met praktijkvoorbeelden, intervisie en een direct toepasbaar plan voor jouw organisatie.

Door wie?



Elise Vonk en Monique Morée. Elise is oprichter van Vonk sprankelend MVO. Monique is oprichter van MVO Interim Services. Beiden zijn duurzaamheidsexperts die ondernemers helpen om duurzaamheid om te zetten in concrete kansen en resultaten – met een praktische aanpak, slimme oplossingen en winst op alle fronten. Beiden zijn lid van De Zwerm.

Over de Ronde Tafel voor Inzicht, Impact en Inspiratie



De Ronde Tafel voor Inzicht, Impact en Inspiratie is een serie bijeenkomsten waarin kennis en ervaring wordt gedeeld en eigen casuïstiek wordt gewerkt met als bedoeling het creëren van beweging en positieve veranderingen. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door De Zwerm, het netwerk van Onafhankelijke Duurzaamheidsprofessionals. Elk lid van de Zwerm heeft haar eigen specialisme versterkt de anderen. Samen helpen ze bedrijven en organisaties meervoudige waarde te creëren en leveren integrale oplossingen voor klanten die duurzaamheid steviger willen verankeren in hun strategie en bedrijfsvoering.

Wat leer je?



Tijdens deze ronde tafel kun je het volgende verwachten:

Inspiratie: inspirerende voorbeelden van mkb-ondernemers die duurzame inkoop stapsgewijs implementeerden;

Intervisie: In een kleine groep bespreek je jouw uitdagingen en leer je van elkaars ervaringen;

In actie: we helpen jou je inzichten te vertalen naar 1 of 2 concrete stappen voor jouw organisatie – nog tijdens de sessie!

Geen abstracte taal, maar herkenbare MKB-voorbeelden, slimme oplossingen en een goede start van jouw duurzame inkoop.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is speciaal voor MKB-ondernemers die duurzame inkoop willen implementeren –zonder extra complexiteit of kosten. We werken bewust in een kleine groep van maximaal 12 deelnemers, zodat er ruimte is voor verdieping en uitwisseling.

Waarom meedoen?



Praktische opbrengst : Ga naar huis met concrete handvatten om duurzame inkoop morgen al toe te passen .

Ga naar huis concrete handvatten om duurzame inkoop morgen al toe te passen Peer-learning : Leer van mkb-collega’s die dezelfde uitdagingen tegenkomen – en deel je eigen ervaringen.

Leer van mkb-collega’s die dezelfde uitdagingen tegenkomen – en deel je eigen ervaringen. Persoonlijke input : Krijg directe feedback op jouw specifieke vragen van experts en peers.

Krijg directe feedback op jouw specifieke vragen van experts en peers. Netwerk: Bouw aan een netwerk van gelijkgestemden om mee te sparren – ook na de sessie.

Gratis aanmelden

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van een serie ronde tafeldiscussies, die De Zwerm organiseert in samenwerking met Social Impact Factory Aan de Gracht. Op 16 september en 11 november staan andere ronde tafeldiscussies gepland. Kijk in de agenda voor meer informatie.