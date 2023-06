Mensen bij elkaar brengen om gezamenlijk tot oplossingen te komen. De kracht van verbinding benutten om verandering teweeg te brengen. Dat is Recharge Earth. Het congres verbindt relevante partijen op het gebied van de energietransitie. Stakeholders die het hele spectrum van de nieuwe, duurzame energietoekomst vertegenwoordigen: van overheidsinstelling tot innovatieve ondernemer, van kennisinstituut tot netbeheerder en van energieopwekker tot (industriële) afnemer. Die veelzijdigheid is nodig. De energietransitie is dermate complex dat het voor geen enkele organisatie individueel op te lossen is.

Daarom organiseert Rotterdam Ahoy op 6 en 7 september 2023 voor de derde keer Recharge Earth. Dit jaarlijks terugkerende congres kenmerkt zich door een breed aanbod aan presentaties, workshops, debatten, exposanten en netwerkmogelijkheden. Het bereiken van een duurzame energietoekomst staat centraal.

Meer informatie/aanmelden