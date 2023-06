Wil jij een baan in duurzaamheid of een baan met meer maatschappelijke impact? Zit je al ávonden te googlen maar weet je nog niet precies wat je wilt of bij welke organisaties je zou willen werken? Of ben je al aan het netwerken of solliciteren maar kom je er niet tussen? En wil jij écht werk maken van jouw droombaan in duurzaamheid? Volg dan Your Future Proof Career bij Sustainable Talent!

In een kort maar krachtig traject van 3 maanden, begeleid door dé loopbaancoach van de duurzame arbeidsmarkt, vergroot je je kansen enorm op het vinden én krijgen van jouw droombaan in duurzaamheid!

Het Your Future Proof Careerprogramma bestaat uit de twee dagen. Tussen deze trainingen in zijn er twee individuele Teams gesprekken met dé loopbaancoach van de duurzame arbeidsmarkt Annick Schmeddes.

Voor wie

Ben jij al een aantal jaar werkzaam, ambieer jij een carrière in duurzaamheid of met meer maatschappelijke impact en:

Weet jij nog niet precies wat je wilt doen of bij welke organisaties je zou willen werken?

Weet jij nog niet precies wat je wilt doen of bij welke organisaties je zou willen werken?

Of weet jij niet hoe je duurzaamheid in je huidige baan in zou kunnen passen?

Heb jij nog onvoldoende kennis van de duurzame sector en de duurzame arbeidsmarkt?

Ben jij al aan het solliciteren of netwerken, maar lukt het je niet om die droombaan te bemachtigen?

Wil jij je netwerk uitbreiden en écht kans maken op jouw droombaan in duurzaamheid?

Dan is Your Future Proof Career écht wat voor jou!

Data:

Vrijdag 7 juli en vrijdag 8 september 2023

Meer informatie/aanmelden