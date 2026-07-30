Start SPROUT | 2026-2027: Het programma voor ervaren ESG-managers die willen verdiepen en versnellen

ESG versnellen in jouw organisatie

SPROUT is hét programma voor ervaren ESG-managers en sustainability professionals die ESG willen verdiepen én versnellen binnen hun organisatie. Dit programma van 2BHonest bouwt voort op het succes van KIEM (voor startende professionals) en STEK (voor directieleden). Met SPROUT richten we ons op de professionals die dagelijks verantwoordelijk zijn voor de inrichting, uitvoering en borging van ESG.

Als ESG-manager vervul je een cruciale rol: je vertaalt strategische ambities naar concrete acties, processen, governance en samenwerking. Uit gesprekken met ESG-professionals blijkt steeds weer dezelfde behoefte: een sterk netwerk van gelijkgestemden, nieuwe inzichten en toegang tot sectoroverstijgende expertise.

SPROUT biedt precies dat. Met een krachtig netwerk, up-to-date kennis en begeleiding door experts krijg je alles wat je nodig hebt om ESG succesvol te sturen en te implementeren binnen jouw organisatie.

Duurzame transitie in gang

De transitie naar een duurzame organisatie is complex en vraagt om inhoudelijke diepgang, slimme keuzes en effectieve samenwerking. Het voortdurend veranderende (geo)politieke speelveld en de groeiende hoeveelheid wet- en regelgeving hebben grote impact op organisaties. ESG raakt strategie, bedrijfsvoering, teams, medewerkers én de gehele waardeketen — vaak dynamische en ondoorzichtige netwerken waar invloed uitoefenen niet vanzelfsprekend is.

Daarover gaan we in SPROUT in gesprek. In drie interactieve sessies werk je samen met andere ESG-professionals en krijg je toegang tot experts met sectoroverstijgende kennis en een scherp zicht op de nieuwste ontwikkelingen in het ESG-landschap.

De topics

• Navigeren door het ESG-landschap

We onderzoeken de (geo)politieke ontwikkelingen, de achterliggende principes van wet- en regelgeving en de impact hiervan op jouw organisatie. Je ontdekt hoe je effectief kunt bewegen binnen een complex en dynamisch ESG‑veld.

• Duurzaamheid effectief integreren

Je ontwikkelt een robuuste governance-aanpak voor jouw organisatie. We verkennen rollen, profielen, processen, systemen en stakeholder­betrokkenheid om ESG duurzaam te borgen.

• Impact realiseren in de waardeketen

Je leert hoe je leveranciers, klanten en andere ketenpartners effectief activeert en samen duurzaam versnelt. Vanuit praktijkvoorbeelden werk je aan strategieën voor impactvolle ketensamenwerking.

Meer informatie