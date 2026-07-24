De afgelopen jaren is binnen het programma van de Topsector Logistiek intensief gewerkt aan nieuwe oplossingen, samenwerkingen en innovaties voor de logistiek van morgen. Op 29 september komen we samen tijdens het congres Toekomst van Logistiek om vooruit te kijken: hoe brengen we succesvolle innovaties verder richting brede toepassing en opschaling? En wat is nodig om Nederland ook in de toekomst bereikbaar, concurrerend en toekomstbestendig te houden?

Het congres vindt plaats in het Beatrix Theater in Utrecht, direct naast Utrecht Centraal. Vanaf 13.00 uur verwelkomen we deelnemers voor een middag vol inspiratie, praktijkvoorbeelden, interactieve sessies en ontmoeting. Tijdens het congres staat de volgende stap in logistieke innovatie centraal: van goede ideeën en succesvolle pilots naar brede toepassing in de praktijk.

Tijdens het congres kun je rekenen op:

actuele inzichten vanuit bedrijfsleven, overheid en onderzoek;

praktijkvoorbeelden van innovaties en samenwerkingen die werken;

interactieve sessies over ontwikkelingen die de komende jaren bepalend zijn;

netwerkmogelijkheden met professionals die voor dezelfde uitdagingen staan of ze al hebben opgelost.

Programma

Het programma werkt langs vier themalijnen. Per themalijn worden verschillende sessies georganiseerd waarin actuele vraagstukken, praktijkvoorbeelden en concrete oplossingen centraal staan.

Leveren in de stad, bouwen in de buurt: hoe draag je bij aan een fijnere stad en vergroot je efficiëntie?

Steden groeien, ruimte wordt schaarser en logistieke bewegingen nemen toe. Hoe organiseren we bouw- en goederenstromen slimmer, zodat steden bereikbaar blijven en prettig zijn om in te wonen, werken en ondernemen? Binnen deze themalijn komen onder meer stedelijke logistiek en bouwlogistiek aan bod.

Steden groeien, ruimte wordt schaarser en logistieke bewegingen nemen toe. Hoe organiseren we bouw- en goederenstromen slimmer, zodat steden bereikbaar blijven en prettig zijn om in te wonen, werken en ondernemen? Binnen deze themalijn komen onder meer stedelijke logistiek en bouwlogistiek aan bod. Verduurzamen en zero-emissie logistiek: waar begin je en hoe houd je het werkbaar?

Van emissiereductie en rapportages tot elektrificatie, laadinfrastructuur en energievoorziening op de bouwplaats: welke stappen kun je zetten om te verduurzamen zonder de dagelijkse operatie uit het oog te verliezen?

Van emissiereductie en rapportages tot elektrificatie, laadinfrastructuur en energievoorziening op de bouwplaats: welke stappen kun je zetten om te verduurzamen zonder de dagelijkse operatie uit het oog te verliezen? Slim samenwerken in de keten: meer resultaat met dezelfde middelen

De grootste kansen liggen vaak in betere samenwerking. Hoe benut je capaciteit, data en kennis slimmer om samen efficiënter, duurzamer en effectiever te opereren? Denk aan het verminderen van lege kilometers, multimodaal transport en slimmer gebruik van data en capaciteit.

De grootste kansen liggen vaak in betere samenwerking. Hoe benut je capaciteit, data en kennis slimmer om samen efficiënter, duurzamer en effectiever te opereren? Denk aan het verminderen van lege kilometers, multimodaal transport en slimmer gebruik van data en capaciteit. Weerbaarheid en veerkracht: is jouw bedrijf of keten bestand tegen een stootje?

Geopolitieke spanningen, klimaatrisico’s, cyberdreigingen en personeelstekorten zetten ketens onder druk. Hoe bereid je jouw organisatie en keten voor op de volgende verstoring?

Awards

Tijdens het congres is er ook bijzondere aandacht voor innovaties en samenwerkingen die laten zien hoe nieuwe oplossingen daadwerkelijk impact maken in de praktijk. Met de uitreiking van de Opschalingsaward en de tweede TKI Dinalog Impact Award worden initiatieven in de spotlight gezet die beweging creëren in de logistieke sector en bijdragen aan de volgende stap voor Nederland.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor professionals, ondernemers, bestuurders, beleidsmakers en onderzoekers die actief betrokken zijn bij de toekomst van logistiek en supply chains. Van verladers en vervoerders tot havens, terminals, technologiebedrijven, overheden en kennisinstellingen: iedereen die wil bijdragen aan een slimme, duurzame en weerbare logistieke sector is welkom.

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