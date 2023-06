Informatiebijeenkomst SDG-managementsysteemnorm

NEN organiseert op maandag 24 april een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van een internationale Sustainable Development Goal (SDG) managementsysteemnorm. We nodigen alle belanghebbenden en geïnteresseerden uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst bij NEN in Delft.

Nederlandse belanghebbenden hebben afgelopen najaar hun mening gegeven over het voorstel voor een internationale SDG-managmentsyteemnorm. Daarna is er op ISO-niveau gestemd. Namens de Nederlandse belanghebbenden heeft NEN een positieve stem uitgebracht. Naar aanleiding van de stemming is het voorstel goedgekeurd en zal een projectgroep gevormd worden.

Informatiebijeenkomst

Deze bijeenkomst gaat verder in op het voorstel en het internationale normalisatietraject. Het programma en de verdere details volgen spoedig.

Aanmelden

Heeft u interesse om deel te nemen aan de bijeenkomst, vul dan online het formulier in. Aanmelden kan tot 7 april.

Toepasbaarheid norm

Het voorstel gaat over een systematische managementaanpak die organisaties helpt de voor hen relevante SDG-doelen te halen en hierover te rapporteren. Het doel van deze internationale managementsysteemnorm is om één alomvattend raamwerk voor het werken met de SDG te bieden dat voor alle typen organisaties is toe te passen.