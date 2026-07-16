Duurzame co-working space

Wanneer

09/11/2026    
09:00 - 16:00
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Waar

Hogeschool InHolland
Pina Bauschplein 4, Amsterdam, 1095 PN
Hogeschool InHolland
Duurzame co-working space

Veel duurzame transities gaan te langzaam. Daarom slaan drie hogescholen de handen ineen: Hanze, HvA en Inholland. Vanuit diverse lectoraten gaan ze aan de slag met transitievraagstukken die nu aan de orde zijn bij organisaties.

Concreet: initiëren, begeleiden en versnellen van transities op verschillende schaalniveaus. Breed en diep. Theorie en praktijk.
Dit komt allemaal samen in de master Duurzaamheidstransities, in voltijd of deeltijd.

Die master begint in september ( https://www.inholland.nl/opleidingen/master-duurzaamheidstransities-deeltijd/ ). Twee maanden later hebben de masterstudenten een ontmoeting met deelnemers aan Duurzame Co-Working Space.

Dit wordt een uitwisseling over duurzaamheidstransities:

  • welke kennis is in de master tot dan toe opgebouwd? Welke concrete cases werken ze aan?
  • welke ervaring hebben de deelnemers aan Duurzame Co-Working Space met duurzaamheidstransities?

Deze ontmoeting gaat plaatsvinden in een splinternieuw duurzaam gebouw, waarin allerlei functies en organisaties samenkomen: hogeschool InHolland, Het Lab (ROC), openbare bibliotheek, café voor omwonenden.
Vanaf de hogere verdiepingen biedt het pand een fraai uitzicht op een grote driesprong van water, waar het druk bevaren Amsterdam-Rijnkanaal uitmondt in het IJ.

De huisregels van Duurzame Co-Working Space zijn, zoals altijd:

  •  uitsluitend voor professionals in duurzaamheid (en zij die dat serieus willen worden)
  • beperkt aantal plaatsen
  • inschrijven vooraf is verplicht

Meld je aan via onderstaand formulier.

Aanmeldingsformulier

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