Thema 2026

Hoe zorgen we dat de meest impactvolle keuzes óók de meest rendabele worden? En daarmee de standaard in de markt?

Brede welvaart is hét kompas voor de economie en de samenleving. We weten wat werkt voor onze brede welvaart: van regeneratieve landbouw en bio-based bouwen tot warmtenetten en groene chemie. De techniek en innovaties zijn er. De uitdaging ligt nu elders: deze oplossingen investeerbaar, schaalbaar én concurrerend maken.

Tijdens de Nationale Conferentie Brede Welvaart 2026 staat daarom één vraag centraal: hoe maken we maatschappelijke impact structureel winstgevend?

We verkennen de nieuwste verdienmodellen, samenwerkingen en innovaties (o.a. samenwerkingen, true pricing) en de beleidsprikkels van morgen (o.a. fiscale prikkels, natuur op de balans) die ervoor zorgen sociale en ecologische impact ook echt telt in de markt. Met concreet handelingsperspectief voor bestuurders, beleidsmakers, financiers en ondernemers.

CHIEF VALUE OFFICER VAN HET JAAR 2026

Op de Nationale Conferentie Brede Welvaart reiken we opnieuw de Chief Value Officer van het Jaar Awards uit, waarmee dit jaar 3 impactgedreven CFO’s in de schijnwerpers werden gezet als de nieuwe lichting Chief Value Officers van het jaar!

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